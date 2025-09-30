【聚焦數據】內地9月RatingDog製造業PMI升至51.2，勝預期

《經濟通通訊社３０日專訊》中國９月ＲａｔｉｎｇＤｏｇ中國製造業ＰＭＩ從８月的

５０﹒５升至５１﹒２，優於預期的５０﹒３，為３月以來新高，製造業整體持續改善



＊新訂單加速增長，新出口訂單重回擴張＊



最近製造業景氣改善，關鍵在於新訂單的加速增長。需求基本面改善、企業致力促銷、新品

發布，共同推動最近新業務總量的增長，並且創下２月後最高增速。新訂單指數環比改善，新出

口訂單指數更是自３月以來首次回到榮枯線上方，該讀數雖不高，卻扭轉了此前連續收縮的趨勢

，對緩和市場關於出口走弱的擔憂起到了提振作用。



新接業務量上升，帶動製造業產量錄得３個月來最快增速。隨著新訂單量和產量增長，中國

製造商在９月相應增加採購，並且增速可觀，為去年１１月後最快，採購庫存量也因此上升。成

品庫存也錄得增長，原因是製造商增產和著力重構庫存。



＊整體用工量仍下降，原材料購進價格續擴張＊



新業務量增加，也同時導致９月業務積壓進一步加劇，積壓率更是創下２０２４年５月後最

高記錄。部分製造商因此增加用工，但製造業整體用工量仍然繼續下降，許多企業表示需要顧及

成本。



第三季度末，雖然生產資料的供應狀況改善，但其平均購進價格仍繼續上揚。據反映，當月

產品供應及供應商溝通皆有改善，平均交付周期在７個月來首次出現縮短。



原材料庫存增速放緩，產成品庫存繼續累庫。市場較為關心的價格方面，原材料購進價格仍

處擴張區間，據調研反饋，原材料價格上漲主要受金屬和肉類價格走高帶動，而上月止跌的出廠

價格受到終端市場競爭激烈的影響，於本月再回收縮區間，但跌幅較為溫和。



調查樣本企業表示，金屬和肉類價格走高，導致整體費用上升。當月投入成本漲幅為１０個

月來最高，但仍低於長期均值。



＊製造商信心３月以來最高，冀有扶持政策＊



與投入成本的趨勢相反，製造業產品平均銷售價格打破８月的持平狀態，在９月出現輕微下

跌。據反映，製造業競爭激烈，為支撐銷售，廠商大部分自行消化成本漲幅。雖然出口商為應對

投入成本上升而繼續上調出口價格，但９月加價幅度僅算輕微。



整體而言，對於未來一年的產出預期，中國製造商的信心在９月有所改善，樂觀度居３月後

最高。企業寄望業務發展措施和政府扶持政策，在未來一年會有助刺激銷售和提振產量。不過，

當月信心度仍低於長期均值。



＊創辦人：「反內捲」下企業盈利空間續承壓＊



ＲａｔｉｎｇＤｏｇ創始人姚煜點評稱，整體來看，９月ＲａｔｉｎｇＤｏｇ中國製造業

ＰＭＩ的改善情況更加全面，僅出廠價格與就業人員指標仍處收縮區間，其餘分項均處於擴張區

間。「反內捲」相關政策的影響下，原材料價格持續上漲，企業盈利空間持續承壓。（ｓｌ）

