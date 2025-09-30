【聚焦人幣】6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%

《經濟通通訊社３０日專訊》國家外匯管理局公布２０２５年６月末中國全口徑外債數據，

截至２０２５年６月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為１７４， ４３７億元人民幣（等

值２４３６８億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債，下同）。



從期限結構看，中長期外債餘額為７４００９億元人民幣（等值１０３３９億美元），佔

４２％；短期外債餘額為１００４２８億元人民幣（等值１４０２９億美元），佔５８％。外匯

局表示，短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔３４％。中國外債主要指標均在國際公認的安全

線以內，中國外債風險總體可控。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，２０２５年二季度，中國外債形勢平穩。一

是外債規模基本穩定。截至２０２５年６月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為２４３６８

億美元，較２０２５年３月末微降０﹒６％。二是外債結構邊際改善。從幣種結構看，本幣外債

佔比５２﹒１％，與２０２５年３月末持平；從期限結構看，中長期外債佔比４２﹒４％，較

２０２５年３月末上升０﹒２個百分點。總的來看，中國外債規模及幣種結構保持基本穩定，期

限結構有所優化。（ｊｑ）

