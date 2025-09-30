  • 會員
30/09/2025 18:05

《中國監管》外匯局：二季度中國經常帳戶順差１２８７億美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據國家外匯管理局消息，按美元計值，２０２５年二季度，中
國經常帳戶順差１２８７億美元，其中，貨物貿易順差２１９１億美元，服務貿易逆差４７１億
美元，初次收入逆差４７４億美元，二次收入順差４１億美元。資本和金融帳戶逆差１３７０億
美元，其中，資本帳戶逆差１億美元，金融帳戶逆差１３６９億美元。
　
　　按美元計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２９４１億美元，其中，貨物貿易順差
４５６７億美元，服務貿易逆差１０６４億美元，初次收入逆差６２９億美元，二次收入順差
６８億美元。資本和金融帳戶逆差２７７６億美元，其中，資本帳戶逆差１億美元，金融帳戶逆
差２７７５億美元。
　
　　按人民幣計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差９２５２億元（人民幣．下同），資
本和金融帳戶逆差９８４２億元。
　
　　２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２１１２６億元，資本和金融帳戶逆差１９９３６億
元。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２５年二季度，中國經常帳戶順差９４９億ＳＤＲ，資本和金融帳戶逆
差１００８億ＳＤＲ。
　
　　按ＳＤＲ計值，２０２５年上半年，中國經常帳戶順差２２０９億ＳＤＲ，資本和金融帳戶
逆差２０７６億ＳＤＲ。（ｊｑ）

