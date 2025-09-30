  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

30/09/2025 18:04

《中國監管》中證監：不斷提升市場吸引力、包容性和競爭力，深…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會網站今日發文稱，為認真貫徹習近平總書記有關「
十五五」規劃編制工作的重要指示精神和９月２９日中央政治局會議精神，高質量做好「十五五
」資本市場規劃思路和舉措謀劃工作，中國證監會黨委書記、主席吳清在北京召開專題座談會，
與部分上市公司、行業機構和中介機構代表、中國資本市場學會會員深入交流，充分聽取意見建
議。
　
　　吳清強調，要堅持高質量發展，堅持全面深化改革，堅持有效市場和有為政府相結合，堅持
統籌發展和安全，高質量謀劃和實施好「十五五」資本市場規劃相關工作。以科創板、創業板「
兩創板」改革為抓手，進一步深化投融資綜合改革，全面推進實施新一輪資本市場改革開放，不
斷提升市場的吸引力、包容性和競爭力。上市公司、行業機構和中介機構作為資本市場的重要參
與主體，希望大家聚焦主業、強化功能、完善治理，努力提升專業能力和市場聲譽，持續涵養尊
重投資者、回報投資者的市場文化，在資本市場改革發展中實現自身高質量發展。
　
　　座談中，大家圍繞如何做好「十五五」資本市場規劃、進一步全面深化資本市場改革提出了
具體意見建議。主要包括：進一步深化發行上市、再融資、併購重組等領域改革，完善政策執行
機制，不斷增強資本市場的吸引力和包容性；更大力度支持上市公司做優做強，引導上市公司加
大分紅回購力度，進一步發揮機構投資者在上市公司治理中的作用，不斷提升上市公司質量和投
資價值；支持優質證券基金公司等行業機構打造一流投資銀行和投資機構，推動會計師、律師事
務所等中介機構高質量發展，加快提升綜合實力和國際競爭力；進一步豐富Ａ股市場指數、
ＥＴＦ、衍生品等產品服務體系，更好服務居民財富保值增值；提升跨境投融資便利度，進一步
提高資本市場制度型開放水平等。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰30/09/2025 17:50  《以舊換新》發改委：已下達今年第四批６９０億元超長期特別國…

其他
More

30/09/2025 17:45  【聚焦人幣】6月末中國外債餘額2.4萬億美元，較3月末微降0.6%

30/09/2025 17:44  《中國要聞》國辦：政府採購中給予本國產品２０％價格評審優惠

30/09/2025 17:39  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處