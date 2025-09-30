《中國監管》中證監：不斷提升市場吸引力、包容性和競爭力，深…

《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會網站今日發文稱，為認真貫徹習近平總書記有關「

十五五」規劃編制工作的重要指示精神和９月２９日中央政治局會議精神，高質量做好「十五五

」資本市場規劃思路和舉措謀劃工作，中國證監會黨委書記、主席吳清在北京召開專題座談會，

與部分上市公司、行業機構和中介機構代表、中國資本市場學會會員深入交流，充分聽取意見建

議。



吳清強調，要堅持高質量發展，堅持全面深化改革，堅持有效市場和有為政府相結合，堅持

統籌發展和安全，高質量謀劃和實施好「十五五」資本市場規劃相關工作。以科創板、創業板「

兩創板」改革為抓手，進一步深化投融資綜合改革，全面推進實施新一輪資本市場改革開放，不

斷提升市場的吸引力、包容性和競爭力。上市公司、行業機構和中介機構作為資本市場的重要參

與主體，希望大家聚焦主業、強化功能、完善治理，努力提升專業能力和市場聲譽，持續涵養尊

重投資者、回報投資者的市場文化，在資本市場改革發展中實現自身高質量發展。



座談中，大家圍繞如何做好「十五五」資本市場規劃、進一步全面深化資本市場改革提出了

具體意見建議。主要包括：進一步深化發行上市、再融資、併購重組等領域改革，完善政策執行

機制，不斷增強資本市場的吸引力和包容性；更大力度支持上市公司做優做強，引導上市公司加

大分紅回購力度，進一步發揮機構投資者在上市公司治理中的作用，不斷提升上市公司質量和投

資價值；支持優質證券基金公司等行業機構打造一流投資銀行和投資機構，推動會計師、律師事

務所等中介機構高質量發展，加快提升綜合實力和國際競爭力；進一步豐富Ａ股市場指數、

ＥＴＦ、衍生品等產品服務體系，更好服務居民財富保值增值；提升跨境投融資便利度，進一步

提高資本市場制度型開放水平等。（ｓｌ）

