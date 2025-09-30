  • 會員
AH股新聞

30/09/2025 17:44

《中國要聞》國辦：政府採購中給予本國產品２０％價格評審優惠

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國務院辦公廳印發《關於在政府採購中實施本國產品標準及相
關政策的通知》，自２０２６年１月１日起施行。《通知》明確，政府採購中的本國產品標準，
是指產品在中國境內生產，且產品的中國境內生產組件成本佔比達到規定比例要求，對特定產品
還要求其關鍵組件、關鍵工序在中國境內生產、完成。該標準適用於政府採購貨物項目和服務項
目中涉及的貨物。在政府採購活動中，給予本國產品相對於非本國產品２０％的價格評審優惠。
　
　　《通知》提出，自本通知施行之日起５年內，財政部會同有關行業主管部門，在充分徵求有
關內外資企業、行業協會商會等方面意見的基礎上，分類施策、穩妥推進，分產品確定在中國境
內生產的組件成本佔比要求，以及特定產品的關鍵組件、關鍵工序相關要求，並根據不同行業發
展情況，設置３－５年過渡期，逐步建立政府採購中本國產品標準體系和動態調整機制。在分產
品的中國境內生產的組件成本佔比相關要求實施前，符合在中國境內生產要求的產品，在政府採
購活動中視同本國產品。
　
　　《通知》強調，政府採購支持政策對國有企業、民營企業、外資企業等各類經營主體一視同
仁、平等對待。各地區、各部門要加強統籌協調，不得出台違反本通知規定的政策措施，在政府
採購活動中不得指定品牌或者限制品牌註冊地、所有者，不得以所有制形式、組織形式、股權結
構、投資者國別以及其他不合理條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。（ｓｌ）

