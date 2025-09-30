《神州金融》金監總局：積極發展商業醫保，加快發展長期護理險…

《經濟通通訊社３０日專訊》國家金融監督管理總局發布關於推動健康保險高質量發展的指

導意見，明確到２０３０年，健康保險在國家健康保障體系中的重要作用進一步發揮。團體健康

保險和個人健康保險協同發展，滿足全人群和全生命周期多樣化需求的多層次健康保險市場格局

基本形成。健康保險監管制度體系更加健全，監管效能充分體現。



意見其中提出，積極發展商業醫療保險。構建全覆蓋、多層次的商業醫療保險產品體系，積

極將醫療新技術、新藥品、新器械納入保險保障範圍。健全長期醫療保險費率調整機制，提供公

平可及、持續穩定的長期醫療保險服務。支持開展個人帳戶式長期醫療保險業務。平穩有序開展

城市商業醫療保險。創新損失補償和風險分擔機制，鼓勵開發惠及帶病群體、罕見病群體的商業

醫療保險產品。



意見又提出，加快發展商業長期護理保險和失能收入損失保險。穩步發展疾病保險。支持監

管評級良好的保險公司開展分紅型長期健康保險業務。推動健康保險與健康管理融合發展。構建

「事前預防、事中管理、事後保障」相結合的新型健康服務保障體系。支持與藥械企業建立聯動

合作機制，探索按照市場化原則自主協商談判、按療效付費等創新藥械多元化支付方式。支持監

管評級良好的健康保險公司，試點提高健康管理在健康保險產品淨保費中的成本分攤比例上限，

試點健康保險與人壽保險組合銷售等。



＊金監總局：支持浮動收益型健康保險發展＊



國家金融監督管理總局相關司局負責人表示，起草意見的主要思路包括：明確健康保險不同

細分領域相應要求，豐富健康保險保障內涵，拓寬產品形態和功能，支持浮動收益型健康保險發

展，構建新型健康服務保障體系。促進健康產業協同發展，支持健康保險對創新藥械進行更為靈

活、有效的支付，提升創新藥械的可支付性和可及性等。



下一步，金融監管總局將重點做好多項工作，包括加快研究出台浮動收益型健康保險等配套

業務細則，督促各保險公司落實意見要求，豐富產品供給，更好地滿足人民群眾對高質量健康保

障的需求，為推動健康產業可持續發展貢獻更多力量。（ｓｌ）

