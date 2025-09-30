  • 會員
30/09/2025 16:39

《中國要聞》中國試點拓展消費新業態新模式新場景，按城市規模…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部、商務部發布關於開展消費新業態新模式新場景試點工
作的通知，支持５０個左右城市開展試點工作，主要向人口基數大、帶動作用強、發展潛力好的
超大特大城市傾斜。政策實施期為兩年，實施期內，中央財政將對試點城市給予資金補助，其中
，超大特大城市每個城市合計補助４億元人民幣，大城市每個城市合計補助３億元人民幣，其他
城市每個城市合計補助２億元人民幣。
　
　　試點城市申報範圍為地市級及以上城市（包括直轄市，計劃單列市，各省、自治區省會或首
府城市，地級市、州、盟）。補助資金分兩批下達。試點啟動第一年先下達部分資金，剩余資金
根據績效評價情況下達。試點城市可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定採取補助
、獎勵等方式予以支持。
　
＊支持打造一批首發中心、首發經濟集聚區＊
　
　　至於支持方向，通知表示，支持健全首發經濟服務體系。支持打造一批首發中心、首發經濟
集聚區，在重點商圈商街、創意園區、文化場所等打造多層次的新品發布平台載體。支持具有引
領性的國內外品牌開設高能級首店、旗艦店、概念店，並推動首店向總店、總部提升發展。支持
時尚服飾、消費電子、美妝、潮玩、家居、汽車、智能終端、運動潮品以及服務消費等領域具有
創新性、引領性的產品和服務舉辦首發首秀首展活動。
　
＊推動ＡＩ、元宇宙等於文娛旅遊等深化應用＊
　
　　支持創新多元化服務消費場景。支持業態創新、模式創新，推動人工智能、元宇宙等數字技
術在文娛、旅遊、健康、體育等領域的深化應用，打造一批商旅文體健融合的消費新場景。支持
重點商圈商街、文旅集聚區、傳統購物型商超、廢舊工業廠區向多元消費場景升級，拓展增加文
化時尚、健康體育、藝術展覽、主題社交、休閒娛樂等服務消費功能，推動重點賽事活動及演出
「進商圈、進街區、進景區」。發展夜間經濟，打造夜間文化和旅遊消費集聚區。
　
＊支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界聯名＊
　
　　支持優質消費資源與知名ＩＰ跨界聯名，開發系列周邊產品，開設主題店、概念店等沉浸式
消費空間，激發優質資源消費潛力。支持圍繞本地特色文化，聯動國潮動漫影視ＩＰ及文博場館
、非遺機構、歷史文化名城等傳統資源，推出一批影響範圍廣、社交屬性強、創意新穎的綜合性
消費場景。（ｓｌ）

