30/09/2025 15:43

《中國要聞》中國開展國際化消費環境建設，將對試點城市最高補…

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部、商務部發布開展國際化消費環境建設工作的通知，明
確將支持１５個左右試點城市，包括符合條件的國際消費中心城市及其他消費帶動作用強、發展
潛力大、境外旅客較多的城市，中央財政將對試點城市給予資金補助。
　
　　通知明確，實施期內，國際消費中心城市每個城市合計補助２億元人民幣，其他城市每個城
市合計補助１億元人民幣。補助資金分兩批下達。試點啟動第一年先下達部分資金，剩餘資金根
據績效評價情況下達。試點城市可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定採取補助、
獎勵等方式予以支持。試點城市申報範圍為地市級及以上城市（包括直轄市，計劃單列市，各省
、自治區省會或首府城市，地級市、州、盟）。政策實施期為兩年。
　
＊重點場所增設外卡ＰＯＳ機、外幣兌換點＊
　
　　至於支持方向，將包括豐富高品質消費供給，圍繞國際化消費環境建設，聚焦知識產權
（ＩＰ）、數字、綠色、智能、文旅、體育、國潮等主題，支持重點商圈改造提升，打造國際消
費集聚區、入境消費友好型商圈以及地標性消費項目。大力發展離境退稅，支持增加退稅商店等
。優化境外銀行卡使用環境，提升涉外人員重點場所外卡ＰＯＳ機覆蓋率，持商戶安裝或升級外
卡ＰＯＳ機設備。優化現金使用環境，支持涉外人員重點場所增設外幣兌換點、外幣兌換機等設
施。推進商戶現金備付工作。
　
　　此外，支持完善重點商圈、旅遊景區、酒店、機場、火車站、地鐵站、體育場館等重點場所
多語種標識，增設行李寄存、境外旅客引導服務台等，投放多語種翻譯工具。組織重點場所工作
人員開展外語接待、支付指導、旅遊諮詢、購物指引等業務培訓。（ｓｌ）

