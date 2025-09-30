《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２９日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紫金礦業 （６０１８９９） ３１３８﹒３７
中信證券 （６０００３０） ２７２２﹒８０
寒武紀 （６８８２５６） ２３４１﹒２０
貴州茅台 （６００５１９） ２０７７﹒１８
海光信息 （６８８０４１） ２０２３﹒９３
工業富聯 （６０１１３８） １９２６﹒５２
兆易創新 （６０３９８６） １７０３﹒６３
劍橋科技 （６０３０８３） １３９１﹒８３
賽力斯 （６０１１２７） １２７２﹒３０
華友鈷業 （６０３７９９） １２２０﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代 （３００７５０） ３７８６﹒１２
東方財富 （３０００５９） ３３９１﹒６４
陽光電源 （３００２７４） ３０７８﹒７２
中際旭創 （３００３０８） ２８４０﹒４５
新易盛 （３００５０２） ２７０６﹒５８
立訊精密 （００２４７５） ２４９０﹒７９
北方華創 （００２３７１） １８５５﹒３５
長川科技 （３００６０４） １４５９﹒４０
比亞迪 （００２５９４） １４５５﹒３１
和而泰 （００２４０２） １４３９﹒２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
