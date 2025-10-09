  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4560.26
寒武紀(688256)2707.76
海光信息(688041)2701.49
工業富聯(601138)2662.74
貴州茅台(600519)2565.92
賽力斯(601127)2144.12
瀾起科技(688008)1986.52
兆易創新(603986)1876.51
招商銀行(600036)1829.16
藥明康德(603259)1701.99
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6318.07
中際旭創(300308)3380.28
匯川技術(300124)3358.10
北方華創(002371)3119.32
立訊精密(002475)2750.08
陽光電源(300274)2620.49
新易盛(300502)2476.96
比亞迪(002594)2407.03
東方財富(300059)2233.73
美的集團(000333)1840.84

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》

