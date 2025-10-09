《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4560.26
|寒武紀
|(688256)
|2707.76
|海光信息
|(688041)
|2701.49
|工業富聯
|(601138)
|2662.74
|貴州茅台
|(600519)
|2565.92
|賽力斯
|(601127)
|2144.12
|瀾起科技
|(688008)
|1986.52
|兆易創新
|(603986)
|1876.51
|招商銀行
|(600036)
|1829.16
|藥明康德
|(603259)
|1701.99
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|6318.07
|中際旭創
|(300308)
|3380.28
|匯川技術
|(300124)
|3358.10
|北方華創
|(002371)
|3119.32
|立訊精密
|(002475)
|2750.08
|陽光電源
|(300274)
|2620.49
|新易盛
|(300502)
|2476.96
|比亞迪
|(002594)
|2407.03
|東方財富
|(300059)
|2233.73
|美的集團
|(000333)
|1840.84
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
