《神州頭條》報章頭版摘要：假期公眾出行意願強，人員流動量創新高

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三領域數據向好折射經濟韌性強活力足

三季度是經濟穩增長的關鍵窗口期。業內人士認為，近日發布的挖掘機、物流、中小企業等領域的數據指標呈現向好態勢，折射出經濟韌性與活力。挖掘機是基礎設施建設的標配，是反映基礎設施建設、觀察固定資產投資等經濟變化的風向標。



9月末外儲規模環比增加，人行連續增持黃金

國家外匯管理局10月7日發布的數據顯示，截至2025年9月末，中國外匯儲備規模為33387億美元，較8月末上升165億美元，升幅為0.5%。國家外匯管理局表示，2025年9月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格總體上漲。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。



國慶中秋假期公眾出行意願較強，社會跨區域人員流動量創新高

10月8日，中國證券報記者從交通運輸部獲悉，國慶中秋假期期間（10月1日至8日），累計全社會跨區域人員流動量預計達24.32億人次，創歷史同期新高；日均3.04億人次，同比（2024年國慶假期7天日均）增長6.2%。交通運輸部相關負責人介紹，總體來看，今年國慶中秋假期公眾出行意願較強，主要呈現四個方面特徵。





《上海證券報》



中證監：高質量謀劃和實施好「十五五」資本市場規劃相關工作

據中證監9月30日發布的消息，為認真貫徹習近平總書記有關「十五五」規劃編制工作的重要指示精神和9月29日中央政治局會議精神，高質量做好「十五五」資本市場規劃思路和舉措謀劃工作，中證監黨委書記、主席吳清日前在北京召開專題座談會，與部分上市公司、行業機構和中介機構代表、中國資本市場學會會員深入交流，充分聽取意見建議。



「流量」變「留量」，國慶中秋假期激活多元文旅消費

今年國慶中秋假期，從景德鎮「雞排哥」的吆喝聲，到長春限定款背包的排隊熱潮，再到北京歡樂谷的機甲快閃……一個個流量IP與網紅景點，正成為引爆文旅消費的新引擎。有專家分析，遊客為一份情緒價值奔赴遠方，城市也借創意與體驗收獲可觀人氣與收入，旅遊消費正由「到點打卡」轉向「深度文化體驗」。



9月末中國外儲規模超3.3萬億美元

國家外匯管理局10月7日公布的數據顯示，截至9月末，中國外匯儲備規模為33387億美元，較8月末上升165億美元，升幅為0.5%。國家外匯管理局表示，中國經濟保持總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。





《證券時報》



旅遊人氣爆棚，樓市車市升溫，黃金飾品走俏

今年國慶中秋「雙節」疊加，8天假期為消費市場注入強勁活力。從人頭攢動的景區到促銷升溫的樓市車市，再到持續走俏的黃金飾品，假日消費呈現「多點開花」的態勢，彰顯了國內消費市場的韌性。交通運輸部數據顯示，10月1日至8日，全社會跨區域人員流動量累計預計將超24.32億人次，創歷史新高，日均3.04億人次，同比增長6.2%。從出行目的地看，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等城市群以及西安、長沙、武漢等都市圈成為客流集中地。



節後新基金發售迎小高潮，A股市場增量資金在路上

基金公司衝刺四季度新基金發行收官。國慶中秋「雙節」後，新基金發行迎來發售高潮，基金管理人迎來本年最後的「決戰季」。Wind數據顯示，10月9日當天共計有23隻基金開啟發售，定檔10月份發行的新基金數量接近70隻，其中不乏一些績優基金經理掛帥的主動權益基金。從新發基金類型看，主動權益基金、指數基金、含權債基成為發行主力，有望為權益市場持續帶來增量資金。



9月外儲再超3.3萬億美元，央行連續11個月增持黃金

截至9月末，中國外匯儲備規模為33387億美元，較8月末上升165億美元，升幅為0.5%。目前，中國外匯儲備規模已連續第22個月保持在3.2萬億美元以上。外匯局指出，9月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數小幅震盪，全球金融資產價格總體上漲。外匯儲備以美元計價，9月美聯儲重啟降息後，全球主要股指普遍上行，美債收益率走低，美債價格上揚，帶動中國外匯儲備投資的金融資產估值增加。