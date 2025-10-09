  • 會員
09/10/2025 17:01

《鍾之日記》恒生私有化狂飆，恒指卻錄四連跌

解讀
核心摘要：
2025年10月9日，滙豐控股宣布以每股155港元（溢價30.3%）私有化恒生銀行，總估值2903.05億港元，恒指收跌0.3%錄四連跌，主板成交3868億港元；滬指漲1.32%創十年新高，兩市成交額2.6萬億元人民幣。

事實要點：
▷ 滙豐私有化恒生每股作價155港元（溢價30.3%），總估值2903.05億港元
▷ 恒生指數四連跌收26752點，主板成交3868億港元
▷ 滬綜指漲1.32%收3933.97點，滬深兩市成交額2.6萬億元（增21.6%）
▷ 滙豐一級資本比率14.6%，私有化後首日資本影響125基點
▷ 恒生股價收漲25.88%至149.8港元，滙控跌6%至104港元

　　10月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　隔晚納指及標指創新高，反映中概股表現的金龍指數亦收升。今日A股長假後復市，提振港股高開32點。滙豐控股(00005)擬私有化恒生銀行(00011)成市場全日焦點，大市卻走勢反覆，盤中最多跌348點，恒生指數全日收報26752，跌76點或0.3%，錄得四連跌，主板成交超過3868億元。

*A股長假後收高1.3%，企上三千九關*

　　滬深股市長假後首個交易日一如預期上漲，滬綜指企上三千九關，全日升1.32%收報3933.97點，續創十年高；深成指也漲1.47%，創業板指升幅有0.73%。成交大增，滬深兩市交易額約2.6萬億元人民幣，較上一個交易日（9月30日）放量21.6%。

　　分析人士稱，市場熱點梯次演進，行情運行總體健康，主要股指形成了向上突破的態勢。四中全會日程已經確定，十五五規劃即將落地。積極的貨幣和財政政策仍然可以期待，反內捲有可能向更多領域推行。這對於走出通縮意義非常重大。其次，流動性寬鬆的同時，經濟數據有低位企穩回升的跡象。雖然9月份積累了一定的升幅，但市場並未出現過熱的症狀，科創主線總體依舊強勢。

　　在強勢金價和銅價提振下，有色金屬全日強勢，銅陵有色(深:000630)、贛鋒鋰業(深:002460)、西部黃金(滬:601069)等十餘股升停。同時，稀土永磁概念全日漲逾4%。商務部發布公告，決定對境外稀土物項及其相關技術實施出口管制。一旦實施，將不利海外在排除中國情況下建立稀土供應鏈的作為。分析指，中方舉措與美國利用出口管制阻止中企購買先進芯片及製造設備的做法如出一轍。

*滙控擬私有化恒生銀行，兩股升跌互見*

　　滙豐控股(00005)及恒生銀行(00011)聯合公布，滙豐亞太擬以協議安排方式私有化恒生銀行，每股恒生銀行股份將以現金港幣155元作價予以註銷，較恒生銀行股份昨日收市價119元溢價約30.3%。私有化完成後，恒生銀行將會撤銷上市地位。

　　滙豐現持有恒生銀行約63%股權，建議對恒生的全部已發行股本估值約為2903.05億元，滙豐亞太將根據建議向計劃股東以現金支付的總額為1061.56億元。滙豐表示，計劃對價將不會提高。滙豐擬以集團內部資源，支付建議下應付予計劃股東的計劃對價的全部金額。公告並指出，恒生銀行股東將獲發2025年第三次中期股息，而該股息不會從計劃對價中扣除。

　　滙控指截至6月底的一級資本比率為14.6%，預計建議完成私有化恒生銀行後的首日資本影響約為125個基點。滙控預期將透過自身業務的資本生成以及由目前起計三個季度內不再啟動任何進一步的股份回購，將其一級資本比率恢復至14%至14.5%的目標營運範圍。

　　對此，摩根大通以「短期痛苦，長期受益」(short-term pain, long-term gain)為題發表報告，預期滙控短期或有中單位數字跌幅，若股價反應過度，將提供收集該股機會，現時維持目標價122元，評級「增持」。

　　花旗發表報告指出，滙控決定在現時私有化恒生，反映新管理層的優先考慮及滙控的自身估值。恒生銀行在2024年度對滙控提供約4%的盈利貢獻，相信透過暫停3個季度的股份回購，私有化恒生對滙控每股盈利影響不太重要，估計最多令每股盈利減少2%。花旗對滙控及恒生的評級為「買入」，其中給予滙控的目標價為118元。

　　兩行股價升跌互見，獲私有化接盤的恒生開市後急升四成高見168元，其後升幅略為收窄，全日彈25.88%，報149.8元，成最強藍籌；相反滙控被視為接管恒生壞帳，更以暫停新回購計劃作為代價，收挫6%，報104元。

*雙節消費增長放緩，餐飲旅遊股個別走*
　
　　國慶中秋長假後餐飲旅遊股兩邊走，攜程集團(09961)升近2%，華住集團(01179)跌0.4%，香格里拉（亞洲）(00069)升超1%，同程旅行(00780)今日平收。蜜雪集團(02097)揚近7%，古茗(01364)升逾3%，茶百道(02555)跌近1%。

　　海口海關統計數據顯示，雙節假期期間，海口海關共監管離島免稅銷售金額9.44億元人民幣，購物人數12.29萬人次，人均購物金額7685元人民幣，比去年同期分別增長13.6%、3.2%、10%。不過，免稅購物熱潮持續升溫未能帶動股價，中國中免(01880)今日挫2%。
　
　　國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年國慶中秋假期全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，增幅較去年同期的25.1%大幅收窄。其中，商品消費和服務消費同比分別增長3.9%和7.6%。

　　另外，據商務部商務大數據監測，國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%。10月1日至7日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長8.8%和6%，而去年國慶期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長4.5%，重點步行街和商圈客流量同比增長12.5%，反映今年消費放緩。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

