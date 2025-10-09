  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 10:41

《Ａ股焦點》皇庭國際跌停，深圳皇庭廣場被裁定以30.5億元抵債

　　法拍流拍後，深圳皇庭廣場的所有權有了新消息。皇庭國際(深:000056)昨晚(8日)公告，公司收到廣東省深圳市中級人民法院《執行裁定書》〔(2024)粵03執627號之三〕，公司全資子公司深圳融發投資有限公司名下位於深圳市福田區中心區的晶島國商購物中心(即深圳皇庭廣場)及相關附屬設施、設備被司法裁定以第一次網絡拍賣起拍價30.53億元(人民幣．下同)抵償相關債務。

　　皇庭國際股價已連跌四個交易日，今早開盤跌停，報2.36元。

　　今年9月，皇庭廣場在京東司法拍賣平台迎來首次公開拍賣，最終仍因無人出價而流拍，隨後債權人直接申請以30.53億元起拍價抵債。

　　作為公司的核心商業地產項目，皇庭廣場2024年貢獻收入3.69億元，佔皇庭國際全年營收的56.03%，其賬面價值更是佔公司總資產的71.57%。截至2024年末，該廣場賬面價值達57.5億元(司法評估值)，此次抵債價相當於打五三折。

　　公告顯示，截至2025年6月末，皇庭國際歸屬於母公司股東的淨資產為1.72億元，抵債後淨資產將直接降至約-19.21億元，陷入資不抵債狀態。皇庭國際明確提示，未來可能觸發《深圳證券交易所股票上市規則》9.3.1條款規定的財務類強制退市風險警示情形。
《經濟通通訊社9日專訊》

