《Ａ股焦點》華新水泥A挫4%，擬更名為華新建材，終止籌劃境外子公司分拆上市

華新水泥(06655)(滬:600801)昨晚(8日)發布公告，公司董事會同意將公司中文名稱由「華新水泥股份有限公司」變更為「華新建材集團股份有限公司」，公司A股證券簡稱由「華新水泥」變更為「華新建材」，公司A股證券代碼保持不變。



華新水泥A股高開低走，現跌4.05%，報17.75元人民幣。



公告稱，此次變更的原因是公司經過近二十年的發展，業務已從地方性水泥工廠擴展至覆蓋國內17個省市及海外20個國家，形成了全產業鏈一體化發展的全球化建材集團，現有名稱中的「水泥」已無法全面涵蓋公司的業務類型。



*終止籌劃境外子公司分拆上市*



此外，華新水泥公告，公司原籌劃將下屬全部實際開展生產經營的境外資產整合至擬由華新水泥或其附屬公司設立的境外子公司旗下，並擬申請將擬分拆子公司分拆至境外證券交易所上市。



經與相關各方充分溝通及審慎論證，由於本次分拆上市所需時間超出預期，結合公司目前海外業務穩定增長的情況並考慮未來市場變化，存在本次分拆上市完成前，公司屆時最近一個會計年度合併報表中按權益享有的擬分拆子公司的淨利潤超過歸屬於上市公司股東的淨利潤的50%，進而不再滿足《上市公司分拆規則(試行)》相關規定的可能性。綜合考慮上述情況後，公司決定終止籌劃本次分拆上市。

《經濟通通訊社9日專訊》