山今養生智慧
AH股新聞

09/10/2025 11:38

《Ａ股焦點》龍旗科技揚9%，與智元機器人合作，將部署近千台機器人

　　據智元機器人消息，近日，智元機器人與龍旗科技(滬:603341)正式官宣，雙方就工業場景的具身智能機器人應用開展深度戰略合作，龍旗科技下達數億元人民幣金額的智元精靈G2機器人框架訂單。此次合作共將部署近千台機器人，是目前國內工業具身智能機器人領域最大訂單之一。

　　截至中午收盤，龍旗科技揚9.17%，報52.4元人民幣。
《經濟通通訊社9日專訊》

