《中國要聞》文旅部：假日8天國內遊總花費逾8090億，較去年增千億

文化和旅遊部今日公布2025年國慶中秋假期文化和旅遊市場情況。經數據中心測算，假日8天，全國國內出遊8.88億人次，較2024年國慶節假日7天增加1.23億人次；國內出遊總花費8090.06億元（人民幣．下同），較2024年國慶節假日7天增加1081.89億元。
此外，假期期間，全國舉辦超2.9萬場文旅活動，發放超4.8億元消費補貼。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/10/2025 13:52
《經濟通通訊社9日專訊》
