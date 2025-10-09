  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2025 13:52

《中國要聞》文旅部：假日8天國內遊總花費逾8090億，較去年增千億

　　文化和旅遊部今日公布2025年國慶中秋假期文化和旅遊市場情況。經數據中心測算，假日8天，全國國內出遊8.88億人次，較2024年國慶節假日7天增加1.23億人次；國內出遊總花費8090.06億元（人民幣．下同），較2024年國慶節假日7天增加1081.89億元。

　　此外，假期期間，全國舉辦超2.9萬場文旅活動，發放超4.8億元消費補貼。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】今年諾貝爾獎10月6日起揭曉，你認為特朗普能否獲得和平獎？► 立即投票

上一篇新聞︰09/10/2025 13:54  《中朝關係》李強抵達平壤正式訪問朝鮮，願同朝方加強戰略溝通

其他
More

09/10/2025 14:04  《Ａ股異動》東方電氣Ａ漲停，現報２１﹒２２元人幣

09/10/2025 14:01  《Ａ股異動》金風科技Ａ漲停，現報１６﹒４７元人幣

09/10/2025 13:55  《行業數據》高德：國慶中秋８天長假為實體餐飲店帶去超１億客流

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處