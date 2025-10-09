《行業數據》9月32個中國手遊發行商入圍全球收入前百名，共吸金19.5億美元

Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年9月共32個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入36.1%。
得益於賽季熱度帶動，《三角洲行動》9月收入環比大漲76%，加之《王者榮耀》與《和平精英》等頭部遊戲的出色表現，騰訊穩居中國手遊發行商收入榜之首。受多款手遊強勢表現帶動，網易穩居本期發行商收入榜第3名。
09/10/2025 11:37
