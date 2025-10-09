  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.4%黃金股領漲，中國將再收緊稀土出口政策

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月9日中國滬深股市復市高開，滬綜指漲0.4%至3898.31點，商務部公告即日起未經許可不得出口稀土相關技術，國慶假期零售餐飲銷售額同比增2.7%，電影票房17.9億元低於預期，人行單日淨回籠資金14513億元。

事實要點：
▷ 人行單日淨回籠14513億元（逆回購操作6120億 vs 到期20633億）
▷ 國慶檔電影票房17.9億元（截至10月8日15時）
▷ 國慶假期零售餐飲銷售額同比增2.7%（去年增幅4.5%）
▷ 商務部公告稀土技術出口管制（涵蓋開採、冶煉等技術）
▷ 滬綜指高開0.4%報3898.31點（深成指漲0.53%）

　　滬深股市長假後復市、今早集體高開，滬綜指高開0.4%，報3898.31點，深成指高開0.53%，創業板指高開0.4%；盤初黃金股領漲，半導體同樣造好，影視娛樂板塊走低。

　　《新華社》引述商務部商務大數據監測報道，國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%，而去年國慶零售餐飲銷售額增幅達4.5%。10月1日至7日，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長8.8%和6.0%，去年重點步行街和商圈客流量同比增速見12.5%。值得留意的是，截至10月8日15時，國慶檔電影票房超17.9億元(人民幣．下同)，遜市場預期。花旗認為票房疲軟的一個主因是缺乏吸引觀眾的重磅大片。

　　中國商務部還公告，為維護國家安全和利益，決定對稀土相關技術等物項實施出口管制，未經許可不得出口的物項包括，稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體等。

　　另外，市場關注「十五五」規劃，瑞銀預計中國政府將把GDP增速目標設定在4.5%-5%，並繼續加碼人工智能、訊息技術、航空航天、等前沿科技研究，推動科技自立自強；還可能力爭到2030年把數字經濟核心產業在GDP中的佔比提高至13%或以上。

　　人行今日進行6120億元7天期逆回購，公開市場今日有20633億元逆回購到期，即今日淨回籠14513億元。本周公開市場將有26633億元逆回購到期，其中，今日(長假後首日)到期20633億元，10日到期6000億元。今日並開展1.1萬億元買斷式逆回購。
《經濟通通訊社9日專訊》

