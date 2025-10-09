《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.24%站上3931點，黃金、半導體走強

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國慶長假後首個交易日，A股一如市場預期走揚，滬綜指升破3900關，半日漲1.24%報3931.07點，再度刷新十年新高，深成指升1.75%，創業板指漲1.77%。兩市半日成交額17152億元（人民幣．下同），較上個交易日（9月30日）放量3546億元或26%。



黃金股集體爆發，四川黃金(深:001337)、山東黃金(滬:600547)漲停。因投資者在日益加劇的經濟和地緣政治不確定性中尋求避險，同時預期美聯儲將進一步降息，現貨金周三（8日）突破每盎司4000美元，創下歷史新高。



半導體板塊亦走強，華虹公司(滬:688347)、中芯國際(滬:688981)等多隻芯片股創新高。本月召開的中共二十屆四中全會將研究制定「十五五」規劃，瑞銀預計中國將繼續推進科技自立自強，重點方向或包括新一代信息技術、人工智能及其應用等等。美國議員呼籲廣泛限制對中國出售芯片製造設備，國產芯片替代預期升溫。



下跌方面，餐飲、旅遊及白酒等大消費板塊齊挫，電影股半日跌逾2%。長假消費不及預期，商務大數據監測顯示，國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%；10月1日至7日，78個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長8.8%和6%。而2024年的國慶假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長4.5%，重點步行街和商圈客流量同比增長12.5%。國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，國慶中秋假期全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，增幅較去年同期的25.1%大幅收窄。

《經濟通通訊社9日專訊》