09/10/2025 15:08

《Ａ股行情》長假復市滬綜指收升１﹒３％報３９３３點十年高，…

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市長假後首個交易日一如預期上漲，滬綜指企上三千九關
，全日升１﹒３２％收報３９３３﹒９７點，續創十年高；深成指也漲１﹒４７％，創業板指升
幅有０﹒７３％。成交大增，滬深兩市交易額約２﹒６萬億元（人民幣．下同），較上一個交易
日（９月３０日）放量４７１８億或２１﹒６％。
　
　　分析人士稱，市場熱點梯次演進，行情運行總體健康，主要股指形成了向上突破的態勢。四
中全會日程已經確定，十五五規劃即將落地。積極的貨幣和財政政策仍然可以期待，反內捲有可
能從順周期向更多的領域推行。這對於走出通縮意義非常重大。其次，流動性寬鬆的同時，經濟
數據有低位企穩回升的跡象。雖然９月份積累了一定的升幅，但市場並未出現過熱的症狀，科創
主線總體依舊強勢。
　
　　在強勢金價和銅價提振下，有色金屬全日強勢，銅陵有色（深：０００６３０）、贛鋒鋰業
（深：００２４６０）、西部黃金（滬：６０１０６９）等十餘股升停。同時，稀土永磁概念全
日漲逾４％，北方稀土（滬：６００１１１）等多股封板。商務部發布公告，決定對境外稀土物
項、稀土相關技術實施出口管制。目前尚不清楚政府如何執行新的限制舉措，惟一旦實施，將不
利海外在排除中國情況下建立稀土供應鏈的作為。
　
　　分析指，中方舉措與美國利用出口管制阻止中企購買先進芯片及製造設備的做法如出一轍。
外電消息稱，美國議員呼籲更廣泛地限制對中國出售芯片製造設備。半導體今日衝高回落，板塊
整體仍升２﹒６％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４７０９﹒４８　　＋１﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３９３３﹒９７　　＋１﹒３２　　　１２１６８﹒９０　　
　　深證成指　　１３７２５﹒５６　＋１﹒４７　　　１４３６３﹒１０　　
　　創業板指　　３２６１﹒８２　　＋０﹒７３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１５３９﹒０８　　＋２﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒７９　　－０﹒２５　　　　　３﹒６０　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５４﹒１５　　＋０﹒２３　　　　　１﹒５３　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

