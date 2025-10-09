  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 10:40

《Ａ股焦點》滬深影視股逆市下挫，花旗稱內地國慶票房遠遜預期

　　滬深早盤影視股逆市下挫，果麥文化(深:301052)、博納影業(深:001330)、中國電影(滬:600977)及橫店影視(滬:603103)跌停，華策影視(深:300133)挫近14%，光線傳媒(深:300251)跌11.7%，萬達電影(深:002739)、華誼兄弟(深:300027)、上海電影(滬:601595)跟挫。

　　燈塔專業版數據顯示，截至昨日(8日)晚上9時，2025年電影國慶檔總票房達18.3億元人民幣，總觀影人次約4996萬，總放映場次超過364萬。《志願軍：浴血和平》、《731》、《刺殺小說家2》、《浪浪人生》及《震耳欲聾》暫列票房首五位。去年國慶檔（2024年10月1日-10月7日）總票房則突破20億元。

　　花旗指國慶檔表現遠遜預期，票房疲軟其中一個主因是缺乏吸引觀眾的重磅大片。這意味觀眾似乎只願意為大片付費，尤其是現時有各種娛樂活動（如旅行和音樂會）可供選擇；在這種環境下，高成本製作的電影將面臨更大風險，預計未來電影製作將更高效，預算可能會減少。此外，國慶後電影業的下一個催化劑將是由11月下旬開始的新年檔期，估計在此之前行業短期的利好有限。
《經濟通通訊社9日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

