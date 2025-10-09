  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 09:28

【關稅戰】中國商務部：未經許可不得出口稀土開採、冶煉分離等技術

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國商務部2025年10月9日公告，即日起未經許可禁止出口稀土開採、冶煉分離、磁材製造等全產業鏈技術，涵蓋釤鈷/釹鐵硼/鈰磁體製造技術及相關數據載體，以維護國家安全。

事實要點：
▷ 管制涵蓋稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造（釤鈷/釹鐵硼/鈰磁體）及二次資源回收技術
▷ 技術載體包括設計圖紙、工藝參數、加工程序等數據資料
▷ 出口定義擴展至知識產權許可、投資、交流等非貿易性轉移方式
▷ 禁止為違規出口提供中介、貨運、金融等全流程服務支持
▷ 公共領域技術、基礎科研及普通專利申請技術不受管制

　　中國商務部今日公告《對稀土相關技術實施出口管制的決定》，稱為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定自公告公布之日起對稀土相關技術等物項實施出口管制。未經許可不得出口的物項為：

　　（一）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術及其載體；

　　（二）稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關生產線裝配、調試、維護、維修、升級等技術。

　　其中，「磁材製造」技術，是指釤鈷、釹鐵硼、鈰磁體製造技術。公告表示，公告所稱技術及其載體，包括技術相關資料等數據，例如設計圖紙、工藝規範、工藝參數、加工程序、仿真數據等。公告所稱出口，是指將公告所列管制物項自中國境內向境外轉移，或者在境內或者境外提供給外國組織或者個人，包括貿易性出口以及通過知識產權許可、投資、交流、贈送、展覽、展示、檢測、測試、援助、傳授、聯合研發、受僱或僱傭、諮詢等任何方式進行的轉移或者提供。

　　公告強調，任何單位和個人不得為違反公告的行為提供中介、撮合、代理、貨運、寄遞、報關、第三方電子商務交易平台和金融等服務。中國公民、法人、非法人組織未經許可不得為境外稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用活動提供任何實質性幫助和支持，違者按相關法例處罰。

　　公告表示，已經進入公共領域的技術、基礎科學研究中的技術或者普通專利申請所必需的技術不受管轄。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】今年諾貝爾獎10月6日起揭曉，你認為特朗普能否獲得和平獎？► 立即投票

