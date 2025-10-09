  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 09:47

【關稅戰】商務部：出口稀土最終用途為研發、生產芯片，逐案審批

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國商務部2025年10月9日公告，12月1日起對境外稀土物項出口實施管制，用於研發/生產14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片及軍事AI的出口須逐案審批，緊急用途需出口後10日內報備。

事實要點：
▷ 管制涵蓋14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片相關物項（附件1）
▷ 含中國原產稀土達0.1%的境外產品需許可證
▷ 緊急用途出口需10個工作日內郵件報備商務部
▷ 向軍事用戶及管制名單出口原則上不許可
▷ 附件1列明12種金屬/合金及永磁材料、靶材類別

　　中國商務部今日公告《對境外相關稀土物項實施出口管制的決定》，稱為維護國家安全和利益，最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯芯片或者256層及以上存儲芯片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，逐案審批。

　　公告又指，最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口申請，境外出口經營者無需申請兩用物項出口許可證件，但應當在不晚於出口後10個工作日通過電子郵件報告中國商務部，並承諾相關物項不會用於危害中國國家安全和利益的用途。

　　公告並指出，自2025年12月1日起實施以下兩項出口管制措施：

　　一、　境外組織和個人（下稱「境外特定出口經營者」）在向中國以外的其他國家和地區出口以下物項前，必須獲得中國商務部頒發的兩用物項出口許可證件：

　　1) 含有、集成或者混有原產於中國的本公告附件1第一部分所列物項在境外製造的本公告附件1第二部分所列物項，且附件1第一部分所列物項佔境外製造的附件1第二部分所列物項的價值比例達到0.1%及以上的；

　　2) 使用原產於中國的稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術在境外生產的本公告附件1所列物項；

　　3) 原產於中國的本公告附件1所列物項。

　　二、　對向境外軍事用戶的出口申請，以及向出口管制管控名單和關注名單所列的進口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機構）的出口申請，原則上不予許可。

　　此外，公告指，以下管制措施自公布之日起實施：

　　一、　用於或者可能用於以下最終用途的出口申請，原則上不予許可：

　　1) 設計、開發、生產、使用大規模殺傷性武器及其運載工具；

　　2) 恐怖主義目的；

　　3) 軍事用途或者提升軍事潛力。


附件1物項列表

第一部分
金屬釤、金屬鏑、金屬釓、金屬鋱、金屬櫓、金屬鈧、金屬釔、
釤鈷合金、鋱鐵合金、鏑鐵合金、鋱鏑鐵合金、氧化鏑、氧化鋱。
第二部分
一、稀土永磁材料
1. 釤鈷永磁材料
2. 含鋱的釹鐵硼永磁材料
3. 含鏑的釹鐵硼永磁材料
4. 含有以上材料的零件、部件、組件。
二、稀土靶材
1. 含釤的靶材：a) 釤靶；b) 釤鈷合金靶；c) 釤鐵合金靶。
2. 含釓的靶材：a) 釓靶；b) 釓鐵合金靶；c) 釓鈷合金靶。
3. 含鋱的靶材：a) 鋱靶；b) 鋱鈷合金靶；c) 鋱鏑鐵合金靶。
4. 含鏑的靶材：a) 鏑靶；b) 鋱鏑鐵合金靶。
5. 櫓靶。
6. 鈧靶。
7. 含釔的靶材：a) 釔靶；b) 釔鋁合金靶；c) 釔鋯合金靶。

《經濟通通訊社9日專訊》

