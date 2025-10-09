【關稅戰】商務部：出口稀土最終用途為研發、生產芯片，逐案審批

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國商務部2025年10月9日公告，12月1日起對境外稀土物項出口實施管制，用於研發/生產14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片及軍事AI的出口須逐案審批，緊急用途需出口後10日內報備。
事實要點：
▷ 管制涵蓋14納米以下邏輯芯片、256層以上存儲芯片相關物項（附件1）
▷ 含中國原產稀土達0.1%的境外產品需許可證
▷ 緊急用途出口需10個工作日內郵件報備商務部
▷ 向軍事用戶及管制名單出口原則上不許可
▷ 附件1列明12種金屬/合金及永磁材料、靶材類別
中國商務部今日公告《對境外相關稀土物項實施出口管制的決定》，稱為維護國家安全和利益，最終用途為研發、生產14納米及以下邏輯芯片或者256層及以上存儲芯片，以及製造上述製程半導體的生產設備、測試設備和材料，或者研發具有潛在軍事用途的人工智能的出口申請，逐案審批。
公告又指，最終用途為緊急醫療、應對公共衛生突發事件、自然災害救助等人道主義救援的出口申請，境外出口經營者無需申請兩用物項出口許可證件，但應當在不晚於出口後10個工作日通過電子郵件報告中國商務部，並承諾相關物項不會用於危害中國國家安全和利益的用途。
公告並指出，自2025年12月1日起實施以下兩項出口管制措施：
一、 境外組織和個人（下稱「境外特定出口經營者」）在向中國以外的其他國家和地區出口以下物項前，必須獲得中國商務部頒發的兩用物項出口許可證件：
1) 含有、集成或者混有原產於中國的本公告附件1第一部分所列物項在境外製造的本公告附件1第二部分所列物項，且附件1第一部分所列物項佔境外製造的附件1第二部分所列物項的價值比例達到0.1%及以上的；
2) 使用原產於中國的稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、磁材製造、稀土二次資源回收利用相關技術在境外生產的本公告附件1所列物項；
3) 原產於中國的本公告附件1所列物項。
二、 對向境外軍事用戶的出口申請，以及向出口管制管控名單和關注名單所列的進口商和最終用戶（包括其控股50%及以上的子公司、分公司等分支機構）的出口申請，原則上不予許可。
此外，公告指，以下管制措施自公布之日起實施：
一、 用於或者可能用於以下最終用途的出口申請，原則上不予許可：
1) 設計、開發、生產、使用大規模殺傷性武器及其運載工具；
2) 恐怖主義目的；
3) 軍事用途或者提升軍事潛力。
附件1物項列表
|第一部分
|金屬釤、金屬鏑、金屬釓、金屬鋱、金屬櫓、金屬鈧、金屬釔、
|釤鈷合金、鋱鐵合金、鏑鐵合金、鋱鏑鐵合金、氧化鏑、氧化鋱。
|第二部分
|一、稀土永磁材料
|1. 釤鈷永磁材料
|2. 含鋱的釹鐵硼永磁材料
|3. 含鏑的釹鐵硼永磁材料
|4. 含有以上材料的零件、部件、組件。
|二、稀土靶材
|1. 含釤的靶材：a) 釤靶；b) 釤鈷合金靶；c) 釤鐵合金靶。
|2. 含釓的靶材：a) 釓靶；b) 釓鐵合金靶；c) 釓鈷合金靶。
|3. 含鋱的靶材：a) 鋱靶；b) 鋱鈷合金靶；c) 鋱鏑鐵合金靶。
|4. 含鏑的靶材：a) 鏑靶；b) 鋱鏑鐵合金靶。
|5. 櫓靶。
|6. 鈧靶。
|7. 含釔的靶材：a) 釔靶；b) 釔鋁合金靶；c) 釔鋯合金靶。
