《中意關係》王毅晤意大利外長：願積極發掘航天、AI等合作潛力

中國外交部長王毅當地時間8日在羅馬同意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談，並共同出席中意政府委員會第12次聯席會議。王毅在會談中表示，雙方要以具體行動落實兩國領導人重要共識，將良好政治意願轉化為中意關係發展動能。中方願同意方積極發掘綠色、數字、航天、人工智能等領域合作潛力，為鼓勵兩國企業增加雙向投資提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。中方並願同意方一道，堅定信心、排除干擾，積極落實加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，推動雙邊合作取得更多成果，助力兩國經濟發展。



*意方願同中方擴大相互投資，開通更多直航*



塔亞尼則表示，經貿合作是意中關係發展的重要動力，希望雙方通過雙邊機制加強對話交流，深化務實合作，落實好三年行動計劃，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷向縱深發展。意方願同中方擴大傳統和創新領域相互投資，拓展科技、醫療、旅遊、人文等領域交流合作，開通更多直航，用好明年意舉辦冬奧會契機加強相互支持。意方歡迎更多中國企業加大對意投資，願為此營造良好環境。



而在中意政府委員會第12次聯席會議上，王毅表示，中意是支持自由貿易的兩大經濟體、維護多邊主義的兩大力量、倡導交流互鑑的兩大文明古國。在國際形勢變亂交織背景下，中意應展現責任擔當，順應時代潮流，始終相互信賴、共同成就，秉持開放精神做大做優務實合作，以豐富的合作成果為各自經濟發展和兩國人民福祉作出更大貢獻。



*塔亞尼強調中國是意大利優先合作夥伴*



塔亞尼則積極評價中意關係良好發展和取得的豐碩成果，強調中國是意優先合作夥伴，意方高度重視中國市場蘊含的巨大機遇，期待雙方進一步加強經貿、投資、科技、文化和體育等各領域交流合作，增進人民之間相互了解。意方願同中方攜手支持自由貿易，維護全球供應鏈暢通，為通過對話和平解決國際爭端做出共同努力。

《經濟通通訊社9日專訊》