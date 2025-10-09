  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 10:48

《中意關係》王毅晤意大利外長：願積極發掘航天、AI等合作潛力

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國外長王毅2025年10月8日於羅馬與意大利副總理塔亞尼會談，雙方同意深化綠色、數字、航天、AI等四大領域合作，意方提出開通更多直航並以2026年冬奧會加強交流。

事實要點：
▷ 王毅提四大合作領域：綠色、數字、航天、人工智慧
▷ 意方要求開通更多直航（未提具體數量）
▷ 意方擬以2026年冬奧會契機加強合作
▷ 塔亞尼稱中國為意「優先合作夥伴」（唯一性描述）
▷ 中意政府委員會第12次聯席會議同期舉行

　　中國外交部長王毅當地時間8日在羅馬同意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談，並共同出席中意政府委員會第12次聯席會議。王毅在會談中表示，雙方要以具體行動落實兩國領導人重要共識，將良好政治意願轉化為中意關係發展動能。中方願同意方積極發掘綠色、數字、航天、人工智能等領域合作潛力，為鼓勵兩國企業增加雙向投資提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。中方並願同意方一道，堅定信心、排除干擾，積極落實加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，推動雙邊合作取得更多成果，助力兩國經濟發展。

*意方願同中方擴大相互投資，開通更多直航*

　　塔亞尼則表示，經貿合作是意中關係發展的重要動力，希望雙方通過雙邊機制加強對話交流，深化務實合作，落實好三年行動計劃，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷向縱深發展。意方願同中方擴大傳統和創新領域相互投資，拓展科技、醫療、旅遊、人文等領域交流合作，開通更多直航，用好明年意舉辦冬奧會契機加強相互支持。意方歡迎更多中國企業加大對意投資，願為此營造良好環境。

　　而在中意政府委員會第12次聯席會議上，王毅表示，中意是支持自由貿易的兩大經濟體、維護多邊主義的兩大力量、倡導交流互鑑的兩大文明古國。在國際形勢變亂交織背景下，中意應展現責任擔當，順應時代潮流，始終相互信賴、共同成就，秉持開放精神做大做優務實合作，以豐富的合作成果為各自經濟發展和兩國人民福祉作出更大貢獻。

*塔亞尼強調中國是意大利優先合作夥伴*

　　塔亞尼則積極評價中意關係良好發展和取得的豐碩成果，強調中國是意優先合作夥伴，意方高度重視中國市場蘊含的巨大機遇，期待雙方進一步加強經貿、投資、科技、文化和體育等各領域交流合作，增進人民之間相互了解。意方願同中方攜手支持自由貿易，維護全球供應鏈暢通，為通過對話和平解決國際爭端做出共同努力。
《經濟通通訊社9日專訊》

