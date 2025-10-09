《中國要聞》國慶中秋消費行業日均銷售收入增4.5%，大遜去年增25%

國家稅務總局最新增值稅發票數據顯示，今年國慶中秋假期全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%，增幅較去年同期的25.1%大幅收窄。
其中，商品消費和服務消費同比分別增長3.9%和7.6%，數碼產品、汽車消費增長較快，旅遊、文化藝術體育服務需求強勁，食品及保健品消費平穩增長。
《經濟通通訊社9日專訊》
09/10/2025 11:40
