09/10/2025 17:50

《神州券商》東方財富證券對中芯國際、佰維存儲兩融折算率降至零

　　據《財聯社》報道，有投資者今日下午反映稱，接東方財富證券短信告知，自10月9日起，信用帳戶持有的中芯國際(00981)(滬:688981)的折算率由0.70調整為0.00；佰維存儲(滬:688525)的折算率由0.50調整為0.00。

　　對此，《財聯社》‌記者向東方財富證券致電，客服確認了上述信息，並指根據交易所規定，個股靜態市盈率如果超過300倍，或者負數的情況下，融資融券折算率就會被調為零，而上述兩股票靜態市盈率均超過300倍。該規定自2016年起實施，並沿用至今。今年7月雖有部分股票調整，但核心規則未變，旨在加強風險控制，確保融資融券業務的平穩運行。

　　市盈率反映一家公司一段時期的投資價值和泡沫風險，簡單來說，超300倍市盈率即超300年才能回本。根據上交所於2016年發布的《融資融券交易實施細則》第三十五條規定，可充抵保證金的證券在計算保證金金額時，應當以證券市值或淨值按所列示的五類情形進行折算，其中被實施風險警示、暫停上市、進入退市整理期的證券，靜態市盈率在300倍以上或者為負數的A股股票，以及權證的折算率為0%。
《經濟通通訊社9日專訊》

