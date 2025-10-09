【ＦＯＣＵＳ】「敗家仔」or「金蛋鵝」？滙控千億下注有盤算

【FOCUS】陷入多事之秋的恒生（00011），周四（9日）突因「滙控（00005）提私有化」發威，股價半日飆26%，幾乎全數追平大股東offer的三成溢價。但每股155元作價，相比215元的歷史紀錄，乃至1972年上市首日186元高位，仍如時代的一聲嘆息，惟滙控注定不會做蝕本買賣。





*CRE貸款風險，百年穩健失色*



曾幾何時，以「福利好、假期多、飯碗穩」著稱的恒生銀行，春末夏初開啟多部門裁員，令職場清流的招牌不再。與此同時，上半年不良貸款率持續攀升至6.69%，CRE信貸減值按年增85%至250億元，「具風險貸款」高達660億元，亦令「百年老店（成立於1933年）」的穩健濾鏡失色。



從此角度看，與其如早前市場傳聞將CRE貸款「10億美元」斬件式出售，不如由「阿媽」親自操刀、關門處理。畢竟相比恒生專注本地業務，並恐持續受累香港商業地產調整，滙控在亞洲其他地區貸款質素的穩健表現，都有助抵消香港CRE的困境。



*財富管理業務料強大協同效應*



眼見恒生壞帳升、盈利跌，滙控的私有化建議卻頗慷慨，行政總裁艾橋智就形容，出價甚至高於「分析師的恒生目標價」。以滙控對恒生估值2900億元計，遠高於後者1701億元（截至6月底）的净資產。按恒生最新市值2815億元計，私有化料涉資1041.6億元（對應約37%股份）。



滙控強調，本次交易與壞賬問題「無關」，而是非常明確的增長型投資，「比回購更能為股東創造價值」，到底何解？



私有化一旦成功，意味未來可將恒生全部盈利歸於囊中，提升滙控每股普通股盈利；更大的玄機直指財富管理業務的強大協同效應。上半年計，恒生財富管理服務費收入勁增43%，新開立的優越理財Family+戶口數按年增51%，優越理財內地客⼾數亦按年增20%。



*「溢價三成」仍遠低歷史高位*



換言之，目前深陷CRE泥潭的恒生，固然是香港地產「黃金時代」一去不復返的犧牲品，但香港躋身「亞洲最大跨境財富管理中心」的新風口下，未來的潛在價值勢未完全釋放。更何況即使「溢價30%」，亦遠低於2018年的215元歷史高位，乃至1972年上市首日的186元高位。



正如港產投資大師林森池所言，大股東私有化上市公司的原因，最重要當屬「股價未真實反映資產價值」。回想昔日大股東為首的財團以72億私有化大藍籌利豐後，2021年轉手以281億出售利豐物流，未來恒生的財富管理業務，會否是另一隻會生「金蛋」的鵝？