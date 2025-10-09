  • 會員
09/10/2025 18:03

【聚焦人幣】財政部下周三在港發行110億人民幣國債

　　中國財政部公告，下周三（15日）將發行今年第五期人民幣國債，發行規模為110億元人民幣。

　　經國務院批准，今年財政部將在香港分六期發行680億元人民幣國債。前四期已分別於2月、4月、6月、8月發行，合共500億元人民幣。
《經濟通通訊社9日專訊》

