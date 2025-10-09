《神州金融》國慶中秋假期銀聯網聯共處理支付交易額１３﹒２６…

《經濟通通訊社９日專訊》中國人民銀行今日發布的數據顯示，２０２５年國慶中秋假期，
銀聯、網聯共處理支付交易４１５﹒５２億筆，較去年國慶節假期增加９５﹒２３億筆，增幅達
２９﹒７％；處理支付交易金額１３﹒２６萬億元人民幣，較去年國慶節假期增加１﹒８６萬億
元人民幣，增幅為１６﹒３％。（ｓｌ）
【你點睇？】滙控擬私有化恒生，你認為此舉對滙豐股價有何影響？
09/10/2025 16:48
