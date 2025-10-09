  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/10/2025 16:34

《中國要聞》商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國商務部於2025年10月9日將14個外國實體（含TechInsights及其11家分支機構）列入不可靠實體清單，即日起禁止其在華進出口、新增投資及數據交易合作，主因涉台軍事合作與損害中國主權。

事實要點：
▷ 14家實體被列入清單（含TechInsights旗下11分支機構）
▷ 3項禁令：禁進出口、禁投資、禁境內交易合作
▷ 指控涉台軍事合作、發表惡劣言論、協助打壓中企
▷ 法律依據含《對外貿易法》《國家安全法》《反外國制裁法》
▷ 清單實體含反無人機技術公司、貝宜系統等14家

　　中國商務部今日下午發布《關於將反無人機技術公司等外國實體列入不可靠實體清單》的公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制依據有關規定，決定自公告公布之日起將反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：

　　一、禁止上述實體從事與中國有關的進出口活動；

　　二、禁止上述實體在中國境內新增投資；

　　三、禁止中國境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感信息。

　　商務部發言人指出，近年來，反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體不顧中方強烈反對，分別與台開展所謂軍事技術合作、發表涉華惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。因此，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

　　發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

被列入不可靠實體清單的外國實體：

1. 反無人機技術公司(Dedrone by Axon)
2. 迪杰恩技術公司(DZYNE Technologies)
3. Elbit Systems of America, LLC
4. 伊比魯斯公司(Epirus, Inc)
5. 宇航環境公司(AeroVironment, Inc)
6. Exelis公司(Exelis Inc)
7. Alliant Techsystems Operations LLC
8. 貝宜系統股份有限公司(BAE Systems,Inc)
9. Teledyne FLIR公司(Teledyne FLIR,LLC)
10. VSE公司(VSE Corporation)
11. 立方全球防務公司(Cubic Global Defense)
12. Recorded Future公司(Recorded Future,Inc)
13. Halifax International Security Forum
14. TechInsights公司(TechInsights Inc)及其分支機構
　-TechInsights Inc.
　-TechInsights Europe Limited
　-TechInsights Europe Sp zo.o
　-TechInsights Japan KK
　-TechInsights USA Inc
　-TechInsights Korea Co. Ltd.
　-TechInsights Market Analysis Limited
　-SARL Strategy Analytics
　-Strategy Analytics GmbH
　-SARI Strategy Analytics Private Limited

《經濟通通訊社9日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰09/10/2025 16:48  《神州金融》國慶中秋假期銀聯網聯共處理支付交易額１３﹒２６…

其他
More

09/10/2025 17:14  《行業數據》雙節假期高速公路新能源汽車充電量超１﹒２億度，…

09/10/2025 17:05  《神州經脈》滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙１１今…

09/10/2025 17:01  《鍾之日記》恒生私有化狂飆，恒指卻錄四連跌

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

以哈談判桌上的金權政治惹爭議

08/10/2025 17:09

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處