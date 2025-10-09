《中國要聞》商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
中國商務部於2025年10月9日將14個外國實體（含TechInsights及其11家分支機構）列入不可靠實體清單，即日起禁止其在華進出口、新增投資及數據交易合作，主因涉台軍事合作與損害中國主權。
事實要點：
▷ 14家實體被列入清單（含TechInsights旗下11分支機構）
▷ 3項禁令：禁進出口、禁投資、禁境內交易合作
▷ 指控涉台軍事合作、發表惡劣言論、協助打壓中企
▷ 法律依據含《對外貿易法》《國家安全法》《反外國制裁法》
▷ 清單實體含反無人機技術公司、貝宜系統等14家
中國商務部今日下午發布《關於將反無人機技術公司等外國實體列入不可靠實體清單》的公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制依據有關規定，決定自公告公布之日起將反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：
一、禁止上述實體從事與中國有關的進出口活動；
二、禁止上述實體在中國境內新增投資；
三、禁止中國境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感信息。
商務部發言人指出，近年來，反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體不顧中方強烈反對，分別與台開展所謂軍事技術合作、發表涉華惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。因此，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。
發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。
被列入不可靠實體清單的外國實體：
|1. 反無人機技術公司(Dedrone by Axon)
|2. 迪杰恩技術公司(DZYNE Technologies)
|3. Elbit Systems of America, LLC
|4. 伊比魯斯公司(Epirus, Inc)
|5. 宇航環境公司(AeroVironment, Inc)
|6. Exelis公司(Exelis Inc)
|7. Alliant Techsystems Operations LLC
|8. 貝宜系統股份有限公司(BAE Systems,Inc)
|9. Teledyne FLIR公司(Teledyne FLIR,LLC)
|10. VSE公司(VSE Corporation)
|11. 立方全球防務公司(Cubic Global Defense)
|12. Recorded Future公司(Recorded Future,Inc)
|13. Halifax International Security Forum
|14. TechInsights公司(TechInsights Inc)及其分支機構
|-TechInsights Inc.
|-TechInsights Europe Limited
|-TechInsights Europe Sp zo.o
|-TechInsights Japan KK
|-TechInsights USA Inc
|-TechInsights Korea Co. Ltd.
|-TechInsights Market Analysis Limited
|-SARL Strategy Analytics
|-Strategy Analytics GmbH
|-SARI Strategy Analytics Private Limited
《經濟通通訊社9日專訊》
