《中國要聞》商務部將TechInsights及其分支機構等外國實體列不可靠實體清單

中國商務部今日下午發布《關於將反無人機技術公司等外國實體列入不可靠實體清單》的公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，不可靠實體清單工作機制依據有關規定，決定自公告公布之日起將反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：



一、禁止上述實體從事與中國有關的進出口活動；



二、禁止上述實體在中國境內新增投資；



三、禁止中國境內的組織、個人與上述實體進行有關交易、合作等活動，特別是向上述實體傳輸數據、提供敏感信息。



商務部發言人指出，近年來，反無人機技術公司、TechInsights公司及其分支機構等外國實體不顧中方強烈反對，分別與台開展所謂軍事技術合作、發表涉華惡劣言論、協助外國政府打壓中國企業，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。因此，中方根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。



發言人強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



被列入不可靠實體清單的外國實體：

1. 反無人機技術公司(Dedrone by Axon) 2. 迪杰恩技術公司(DZYNE Technologies) 3. Elbit Systems of America, LLC 4. 伊比魯斯公司(Epirus, Inc) 5. 宇航環境公司(AeroVironment, Inc) 6. Exelis公司(Exelis Inc) 7. Alliant Techsystems Operations LLC 8. 貝宜系統股份有限公司(BAE Systems,Inc) 9. Teledyne FLIR公司(Teledyne FLIR,LLC) 10. VSE公司(VSE Corporation) 11. 立方全球防務公司(Cubic Global Defense) 12. Recorded Future公司(Recorded Future,Inc) 13. Halifax International Security Forum 14. TechInsights公司(TechInsights Inc)及其分支機構 -TechInsights Inc. -TechInsights Europe Limited -TechInsights Europe Sp zo.o -TechInsights Japan KK -TechInsights USA Inc -TechInsights Korea Co. Ltd. -TechInsights Market Analysis Limited -SARL Strategy Analytics -Strategy Analytics GmbH -SARI Strategy Analytics Private Limited

《經濟通通訊社9日專訊》