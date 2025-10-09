  • 會員
AH股新聞

09/10/2025 07:53

中交建(01800)累斥8555萬人幣回購972萬A股

　　中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，截至9月30日，以成交總金額約8554.7萬元（人民幣。下同），通過集中競價交易方式已回購971.52萬股A股，已回購股份約佔總股本的0.06%。

　　該集團指，每股回購成交的最高價格為8.98元，每股回購成交的最低價格為8.58元，回購符合相關法律法規的規定及既定的回購股份方案。
《經濟通通訊社9日專訊》

