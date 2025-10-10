  • 會員
AH股新聞

10/10/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》A股頂背馳，升完？

　　A股與港股有密切關連，A股似現頂背馳，怕嗎？
　
　　《金融界》報道，港股昨日（9日）全日低開反彈，午後衝高回落，恒生指數收市下跌76點，跌幅0.3%報26752點；恒生科技指數下跌42點，跌幅0.7%報6471點；國企指數上漲6點，漲幅0.1%報9530點；紅籌指數上漲65點，漲幅1.7%報4011點。
　
　　有色金屬、重型基建、風電股大漲，航空股反彈；生物醫藥、互聯網醫療、消費電子股下跌，半導體芯片股跳水，加密貨幣概念、影視股走弱。
　
　　個股方面，阿里巴巴(09988)跌2.4%，騰訊控股(00700)漲0.1%，京東集團(09618)漲0.1%，小米集團(01810)跌0.9%，網易(09999)漲0.3%，美團(03690)跌0.1%，快手(01024)漲3.6%，嗶哩嗶哩(09626)漲6.7%；恒生銀行(00011)漲近26%，聯想集團(00992)漲超7%，紫金礦業(02899)漲超5%；中國生物製藥(01177)跌超7%，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)均跌超6%；英諾賽科(02577)跌超5%，上海復旦(01385)跌超4%；思摩爾國際(06969)跌超12%，歌禮製藥(01672)、優必選(09880)跌超9%。中興通訊(00763)漲超12%，中國黃金國際(02099)漲超9%，洛陽鉬業(03993)漲超7%。
　
　　港股呆滯，A股似頂背馳，怕不怕？
　
*資金在高低切換*
　
　　深圳市新蘭德證券投資諮詢公司的劉建平認為，指數再創新高，雖然創業板衝高回落，但是並沒有賣出訊號，上證這是典型的化解頂背馳的走勢，這種走勢可以參考2007年上證指數，中間出現了2次頂背馳，調整後很快再創新高，這是非常強勢的走勢，如果是下跌趨勢，基本上一跌不回頭，早就見頂了。
　
　　區別在於；牛市的頂背馳可以化解，熊市的頂背馳反彈結束，見頂了。
　
　　雖然指數創了新高，但是分化依然很大，今天跌停的個設接近30家，上升股數和下跌股數一半一半，所以有的人賺錢，有的人在指數上漲時虧錢。
　
　　從上周開始，建議大家多關注還沒有突破2024年10月8日高點的，最近都相對偏強勢，紛紛開始突破10月8日高點，你也可以說是補漲，也可以說是資金在高低切換，比追漲相對要安全，尤具是月線雙底的、光伏、電源設別和電池就是此類。
　
　　國泰海通分析四季度港股有望創年內新高，其中恒生科技空間最大，結構上港股科技仍是行情主線。首先，港股互聯網巨頭受益AI敘事發酵，港股資產結構優勢有望凸顯。產業+政策催化下AI產業趨勢加速，港股科技龍頭更加受益於AI產業變革紅利。其次，伴隨美聯儲局重啟減息，港股外資力量回流存在超預期可能。
　
　　當前港股市場性價比仍突出，尤其部分科技龍頭權重股估值偏低，在本輪科技周期引領下仍有較大上行空間。定量測算，僅考慮低估科技龍頭權重股估值修復，或能推動恒生科技上漲15%，若指數整體估值進一步修復至歷史均值或將漲超30%。
　
　　中信證券認為充裕的流動性疊加AI的持續投入和創新是推動港股兩大動能。9月前半段港股與美股均受益於美聯儲局減息預期升溫，共振上行（港股主要指數與標普500和羅素2000相關性上升）。但美聯儲局減息至今，恒生科技走勢與費城半導體指數較為一致，反映國內外AI的創新和持續投入預期推動港股上行的動能。短期來看，判斷這兩大動能仍將助力港股延續上漲行情。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

