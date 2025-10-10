《反內捲》發改委、市監總局：治理無序競爭，維護良好市場價格秩序

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、市監總局發布「治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序」的公告，指出對價格無序競爭問題突出的重點行業，行業協會等有關機構在國家發改委、市監總局和行業主管部門指導下，可以調研評估行業平均成本，為經營者合理定價提供參考。



公告指出，一、實行市場調節價的商品和服務，經營者應當按照《中華人民共和國價格法》規定，以生產經營成本和市場供求狀況為基本依據，依法行使自主定價權，自覺維護市場價格秩序，共同營造公平競爭、有序競爭的市場環境。



二、對價格無序競爭問題突出的重點行業，行業協會等有關機構在國家發改委、市監總局和行業主管部門指導下，可以調研評估行業平均成本，為經營者合理定價提供參考。



*嚴守價格競爭底線，必要時開展成本調查*



三、對涉嫌價格無序競爭的經營者進行提醒告誡，要求其自覺規範價格行為，嚴守價格競爭底線。



四、對提醒告誡後仍未規範價格行為的經營者予以重點關注，必要時開展成本調查、價格監督檢查，發現價格違法違規問題的，依法予以查處。



五、經營者應當自覺規範招標投標行為，不得以低於成本的報價競標，保障產品和服務質量。



六、行業協會應當嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《中華人民共和國反壟斷法》規定，促進行業自律，引導經營者共同維護行業公平競爭秩序。



七、國家發改委、市監總局將會同有關部門密切監測市場價格競爭狀況，維護重點領域價格秩序。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》