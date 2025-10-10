  • 會員
10/10/2025 09:07

《反內捲》發改委、市監總局：治理無序競爭，維護良好市場價格秩序

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
國家發改委與市監總局於2025年10月10日聯合公告，要求重點行業協會評估平均成本以引導合理定價，並對未規範價格行為的經營者實施調查與查處，維護市場競爭秩序。

事實要點：
▷ 行業協會可調研評估行業平均成本（國家發改委等部門指導）
▷ 未規範價格行為者將被重點關注並啟動成本調查
▷ 禁止經營者以低於成本報價競標（保障產品服務質量）
▷ 國家發改委與市監總局將監測重點領域價格競爭狀況

　　國家發改委、市監總局發布「治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序」的公告，指出對價格無序競爭問題突出的重點行業，行業協會等有關機構在國家發改委、市監總局和行業主管部門指導下，可以調研評估行業平均成本，為經營者合理定價提供參考。

　　公告指出，一、實行市場調節價的商品和服務，經營者應當按照《中華人民共和國價格法》規定，以生產經營成本和市場供求狀況為基本依據，依法行使自主定價權，自覺維護市場價格秩序，共同營造公平競爭、有序競爭的市場環境。

　　二、對價格無序競爭問題突出的重點行業，行業協會等有關機構在國家發改委、市監總局和行業主管部門指導下，可以調研評估行業平均成本，為經營者合理定價提供參考。

*嚴守價格競爭底線，必要時開展成本調查*

　　三、對涉嫌價格無序競爭的經營者進行提醒告誡，要求其自覺規範價格行為，嚴守價格競爭底線。

　　四、對提醒告誡後仍未規範價格行為的經營者予以重點關注，必要時開展成本調查、價格監督檢查，發現價格違法違規問題的，依法予以查處。

　　五、經營者應當自覺規範招標投標行為，不得以低於成本的報價競標，保障產品和服務質量。

　　六、行業協會應當嚴格遵守《中華人民共和國價格法》《中華人民共和國反壟斷法》規定，促進行業自律，引導經營者共同維護行業公平競爭秩序。

　　七、國家發改委、市監總局將會同有關部門密切監測市場價格競爭狀況，維護重點領域價格秩序。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

