《中國要聞》中國華能、中國中化正式遷駐雄安新區

10月9日，作為雄安新區首批疏解央企的中國華能和中國中化正式遷駐雄安。中國華能總部及直屬單位的1000餘名員工已在雄安新區進入常態化辦公狀態。中國中化總部已步入常態化辦公階段，近1000名總部及相關配套單元的員工已在新辦公場地開展工作。



中國華能總部大樓、中國中化大廈均位於雄安新區啟動區總部區，相距僅300多米。

《經濟通通訊社10日專訊》