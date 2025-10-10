《中國要聞》中國華能、中國中化正式遷駐雄安新區

10月9日，作為雄安新區首批疏解央企的中國華能和中國中化正式遷駐雄安。中國華能總部及直屬單位的1000餘名員工已在雄安新區進入常態化辦公狀態。中國中化總部已步入常態化辦公階段，近1000名總部及相關配套單元的員工已在新辦公場地開展工作。
中國華能總部大樓、中國中化大廈均位於雄安新區啟動區總部區，相距僅300多米。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
10/10/2025 09:41
10月9日，作為雄安新區首批疏解央企的中國華能和中國中化正式遷駐雄安。中國華能總部及直屬單位的1000餘名員工已在雄安新區進入常態化辦公狀態。中國中化總部已步入常態化辦公階段，近1000名總部及相關配套單元的員工已在新辦公場地開展工作。
中國華能總部大樓、中國中化大廈均位於雄安新區啟動區總部區，相距僅300多米。
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N