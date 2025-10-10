  • 會員
說說心理話
AH股新聞

10/10/2025 09:41

《中國要聞》中國華能、中國中化正式遷駐雄安新區

　　10月9日，作為雄安新區首批疏解央企的中國華能和中國中化正式遷駐雄安。中國華能總部及直屬單位的1000餘名員工已在雄安新區進入常態化辦公狀態。中國中化總部已步入常態化辦公階段，近1000名總部及相關配套單元的員工已在新辦公場地開展工作。

　　中國華能總部大樓、中國中化大廈均位於雄安新區啟動區總部區，相距僅300多米。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】藝術的力量：就算不擅長用語言去表達自己，但可以通過顏色及筆觸，自由地表達內心世界► 即睇

