山今養生智慧
AH股新聞

10/10/2025 10:55

《駐京專電》民政部：5月實施以來「全國通辦」婚姻登記超26萬對

　　國新辦今日舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，民政部部長陸治原在會上介紹，從今年5月10日開始，累計辦理「全國通辦」婚姻登記26.3萬餘對，極大方便了群眾。

　　「全國通辦」婚姻登記是2025年5月10日起實施的一項便民政策，允許當事人不受戶籍限制，在全國任一婚姻登記機關辦理結婚、離婚或補領婚姻登記證件‌。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

