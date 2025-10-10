《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4264.10
|工業富聯
|(601138)
|2752.11
|寒武紀
|(688256)
|2309.57
|海光信息
|(688041)
|2175.25
|藥明康德
|(603259)
|2117.67
|招商銀行
|(600036)
|1958.13
|賽力斯
|(601127)
|1894.35
|華泰證券
|(601688)
|1875.83
|貴州茅台
|(600519)
|1858.98
|瀾起科技
|(688008)
|1686.44
|寧德時代
|(300750)
|5687.34
|中際旭創
|(300308)
|3943.80
|立訊精密
|(002475)
|2527.69
|新易盛
|(300502)
|2467.73
|陽光電源
|(300274)
|2456.54
|匯川技術
|(300124)
|2257.50
|東方財富
|(300059)
|2228.42
|北方華創
|(002371)
|2054.33
|勝宏科技
|(300476)
|2024.69
|中興通訊
|(000063)
|1917.32
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
