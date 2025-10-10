廣汽集團(02238)9月汽車銷量按年跌5.17%至17.3萬輛

廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，2025年9月汽車產量為約17.9萬輛，按年增長11.17%，本年累計產量為約123.8萬輛，按年下降7.21%。
2025年9月汽車銷量為約17.3萬輛，按年下降5.17%，本年累計銷量為約118.4萬輛，按年下降11.34%。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/10/2025 18:08
