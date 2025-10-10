  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2025 18:08

廣汽集團(02238)9月汽車銷量按年跌5.17%至17.3萬輛

　　廣汽集團(02238)(滬:601238)公布，2025年9月汽車產量為約17.9萬輛，按年增長11.17%，本年累計產量為約123.8萬輛，按年下降7.21%。

　　2025年9月汽車銷量為約17.3萬輛，按年下降5.17%，本年累計銷量為約118.4萬輛，按年下降11.34%。
《經濟通通訊社10日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰10/10/2025 18:01  寧德時代旗下智能科技公司完成首輪融資，估值超百億

其他
More

10/10/2025 17:57  《Ａ股動向》長城汽車直營店撤坦克品牌，店名改為「魏牌新能源…

10/10/2025 17:47  《神州金融》招銀金融資產投資公司據報將落地深圳

10/10/2025 17:43  《中國要聞》中疾控與達安基因合作研製，全國首個基孔肯雅病毒…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處