《神州頭條》報章頭版摘要：中國對稀土、超硬材料、鋰電池等出口管制

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



兩部門打出組合拳治理價格無序競爭

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家發展改革委10月9日消息，國家發展改革委、市場監管總局近日印發《關於治理價格無序競爭，維護良好市場價格秩序的公告》。公告根據現行法律法規，按照事前引導和事中事後監管相結合的思路，提出多項治理舉措，包括調研評估行業平均成本、開展提醒告誡、加強監管執法等。



「雙節」期間數據顯示消費市場增勢較好

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國慶中秋假期，全國國內出遊8.88億人次，全國消費相關行業日均銷售收入同比增長4.5%……國家稅務總局等有關部門公布的最新數據顯示，國慶中秋假期消費市場增勢較好；數碼產品、汽車消費增長較快，旅遊、文化藝術體育服務需求強勁，食品及保健品消費平穩增長。專家認為，在多元需求和優質供給雙重驅動下，國慶中秋假期的消費市場展現出強勁活力。隨著更多擴內需相關政策的落地，消費潛力有望持續釋放，為經濟高質量發展不斷注入動能。



A股節後迎來開門紅上證指數站上3900點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月9日，A股在10月首個交易日迎來開門紅行情，上證指數漲逾1%，站上3900點，創逾10年新高。整個A股市場超3100隻股票上漲，近100隻股票漲停。市場成交放量，成交額超2.6萬億元。從盤面看，A股市場當日高開高走，迎來開門紅行情。





《上海證券報》



加快建設文化強國--習近平文化思想的生動實踐系列述評之二

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

推進文化強國建設，是全面建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國的重要方面。黨的二十大和二十屆三中全會對文化強國建設作出部署。2024年10月，中共中央政治局就建設文化強國進行第十七次集體學習，習近平總書記在主持學習時強調，建設文化強國，事關中國式現代化建設全局，事關中華民族復興大業，事關提升國際競爭力。



10月「開門紅」，滬指時隔十年重返3900點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月首個交易日，A股市場取得「開門紅」。科技與周期熱點集體發力，帶動三大股指全線上揚，滬指時隔十年重返3900點。截至收盤，上證指數報3933.97點，漲1.32%，創2015年8月以來新高；深證成指報13725.56點，漲1.47%，創2022年2月以來新高；創業板指報3261.82點，漲0.73%，創2022年1月以來新高。



全面切換「920」號段，北交所深改再邁關鍵一步

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月9日，北京證券交易所順利完成全部存量上市公司證券代碼切換工作，正式啟用獨立的「920」證券代碼號段。此舉標志著，自2023年11月啟動號段切換工作以來，經過增量公司率先啟用、存量公司試點推進以及全面鋪開的穩步實施，北交所市場正式邁入統一的證券代碼身份時代。





《證券時報》



五年GDP增量預計超35萬億，中國經濟闊步新徵程

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十四五」規劃即將收官。這五年，中國經濟社會發展在多重維度上實現躍升：既有經濟領域的提質增量，也有創新層面的持續突破；既推動對外開放的深化拓展，也促進區域協調的穩步推進；既湧現文化繁榮的生動實踐，也積累綠色轉型的扎實成效。當2025年的時間刻度定格，「十四五」規劃將如期交出圓滿答卷。這五年，面對全球經濟的風浪起伏，中國經濟巨輪始終沿著高質量發展航道穩健前行，以「量」的積累托舉發展底盤，以「質」的躍升激活內生動力。



中國對稀土、超硬材料、鋰電池等相關物項實施出口管制

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

10月9日，商務部發布了兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告，分別對境外相關稀土物項、稀土相關技術實施出口管制；同日下午，商務部還聯合海關總署明確對超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制。稀土相關物項是本輪出口管制的重點。



A股節後迎開門紅，時隔10年滬指再上3900點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國慶中秋長假後首個交易日，A股市場迎來開門紅。當天A股市場主要指數表現頗為亮眼。其中，上證指數上漲逾50點，報3933.97點，時隔10年重回3900點整數關口之上，並續創最近10年新高；深證成指和創業板指盤中均創出自2022年2月以來新高；科創50指數一度大漲逾6%，盤中刷新最近4年高點。