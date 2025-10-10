  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2025 17:00

《鍾之日記》中美博弈再起，恒指連跌五日

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月10日，香港恒指連跌五日收26290點（跌1.7%），主板成交3337億；滬指跌0.94%失守3900點，中美互推貿易限制，中國管制稀土等出口，美國對中企加碼制裁，雙方船舶港口費新規將於10月14日生效。

事實要點：
▷ 恒指單日跌462點（主板成交3337億元）
▷ 中國對稀土、鋰電池等實施出口管制（9日發四份公告）
▷ 美方將對中國船舶收費（10月14日起，年增成本32億美元）
▷ 滬指10月9日復市後最高3936.58點（創十年新高）
▷ 中芯國際股價連跌3日累挫15.5%（10日收77.55元）

　　10月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　港股連跌四日後仍未止瀉，今日低開逾二百點，科網股沽壓大；A股走勢疲軟，拖累大市氣氛，恒指最多曾挫505點，全日收報26290，跌462點或1.7%。恒指連挫五日，全周累跌850點，今日主板成交超過3337億元。

*滬指收跌近1%失三千九，本周微升0.4%*

　　中美博弈再起，A股三大指數全日震盪調整，滬綜指收跌0.94%失三千九，報3897.03點，本周僅兩個交易日，長假復市首日指數積累一定升幅，本周計滬指仍升0.37%，連漲三周。深成指今日也跌2.7%，創業板指挫4.55%。滬深兩市全天成交額2.52萬億元人民幣，較上一個交易日減少5%。

　　市場關注中美動態，本月底APEC會議可能上演「習特會」之際，中美雙方卻釋放出不同尋常訊號，分析指可能是想為貿易談判謀求更多籌碼。​​​​中國商務部和海關總署9日連發四份公告，決定對部分中重稀土、部分稀土設備和原輔料、鋰電池和人造石墨負極材料、超硬材料等相關物項實施出口管制。其中，還對稀土開採、冶煉分離等相關技術出口作出限制，旨在擴大對境外產業鏈的控制。

　　而美方則接連兩日宣布將多個中國實體列入限制清單。此外，知情人士透露美政府擬對中國路由器製造商TP-Link採取重大措施，該公司可能被貼上威脅國安標籤。美國總統特朗普並表示，將在APEC峰會施壓中國國家主席習近平，推動中國重啟大豆採購，同時威脅說美國可能停止從中國的大部分進口。

　　滬指10月9日復市後一舉升破3900點，最高見3936.58點，刷新十年高，可惜中美兩國密密發放貿易限制升級訊號引市場憂慮，滬綜指今日大幅回落，按周僅升0.37%。

*中美貿戰添憂慮，中芯領跌7%*

　　商務部宣布對稀土、鋰和石墨等材料實施出口管制，市場對貿易政策及關鍵材料供應鏈的憂慮增加，芯片半導體作為中美貿易戰焦點板塊受累回吐。中芯(00981)收跌7.1%，報77.55元，為表現第二差藍籌，該股暫連跌3日累挫15.5%；華虹(01347)亦跌逾4%，英諾賽科(02577)跌5%，上海復旦(01385)軟6%。

　　另內媒消息稱，近日多家券商將中芯國際(滬:688981)、佰維存儲(滬:688525)等多隻A股股票的融資融券折算率統一調整為零，因觸發了風控閾值。該調整消息爆出後，中芯國際等A股股價出現明顯跳水走勢。

　　對於此番調整的原因，各券商的解釋高度一致，此舉是依據交易所融資融券的相關規則執行，即個股靜態市盈率如果超過300倍，或者為負數的情況下，融資融券折算率調整零。分析稱芯片股此前已積累較大漲幅，而折算率消息進一步引發市場對高估值的擔憂。

　　值得留意的是，中國海關據報加大了對芯片進口限制的執行力度，旨在減少國內科技公司對美國產品的依賴。英國《金融時報》援引知情人士說，最近幾周，中國各主要港口都派出了海關人員小組，對半導體貨物進行嚴格檢查，目的是確保國內企業在監管指導下停止採購英偉達的中國特供版芯片。

*中美互收港口費，航運股冷靜面對*

　　反制美國加收港口費，中國交通部今日公告將對美國船舶收取「船舶特別港務費」，將分階段實施，自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸人民幣400元計收；自2026年4月17日起，按每淨噸人民幣640元計收。2027年4月17日起，按每淨噸人民幣880元計收。2028年4月17日起，按每淨噸人民幣1120元計收。

　　按人民幣兌美元匯率7.13計算，中方14日起對美國船舶收取每淨噸人民幣400元的船舶特別港務費，相當於每淨噸56.1美元，比美方收取的每淨噸50美元還要高，而且祭出分階段累加制，反制美方逼迫談判意味濃厚。

　　美國10月14日起亦將對中國擁有、營運以及建造的船舶實施新收費。航運諮詢機構Alphaliner測算，新措施給全球前十大班輪公司帶來每年32億美元的額外成本。其中，中遠海運與東方海外貨櫃航運公司合計承擔15.3億美元，佔比近5成。

　　中國船東協會專家指出，新收費相當於對中美貿易額外加徵4%關稅。不過，內媒早前已報道，中遠海運等企業已啟動船隊優化計劃，將20艘中國建造的大型貨櫃船轉至亞歐航線，同時增加租用南韓建造船舶營運美西航線。航運股今日冷靜，東方海外(00316)微升0.3%，中遠海控(01919)沒升跌，中遠海發(02866)跌1.75%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處