《中國要聞》原萬國證券創始人管金生突發疾病去世，終年78歲

10月9日晚間，上海九頌山河股權投資基金管理有限公司公告，近日收到實際控制人、執行董事管金生家屬的通知，管金生因突發疾病搶救無效，不幸於2025年10月7日與世長辭。



公告指，管金生作為中國證券行業的先驅，畢生致力於金融事業的創新與發展。公開資料顯示，管金生於1988年創辦萬國證券，開創了中國證券市場的多個先河，被譽為「中國證券教父」。2016年，管金生創立九頌基金，繼續投身於私募基金領域。



1995年4月，管金生因為「327國債事件」辭職。5月19日，管金生以貪污和挪用公款罪，在海南被捕。同月，國債期貨市場被關閉。1997年2月3日，上海第一中級人民法院判處管金生17年有期徒刑。2003年，管金生獲准保外就醫，此後淡出公眾視野。2016年，69歲的管金生再次創業成立九頌基金，主導設立聚焦新技術、新材料領域的中外合作平行基金。



九頌公告稱，管金生的逝世不會影響九頌基金的正常運作，目前公司各項生產經營活動均有序開展。公司將根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，妥善處理後續事宜。

《經濟通通訊社10日專訊》