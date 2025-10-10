《Ａ股焦點》寧波港升1%，母企與宇樹科技、藍成應急戰略合作

寧波舟山港集團9日與宇樹科技、藍成應急簽署戰略合作協議，將重點圍繞智慧港口建設領域，充分發揮各自核心資源優勢，協作推進標誌性合作項目，推動港口行業智能化升級，助力世界一流強港建設。
寧波舟山港集團旗下寧波港(滬:601018)半日收升1%。
《經濟通通訊社10日專訊》
10/10/2025 11:52
