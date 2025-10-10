  • 會員
AH股新聞

10/10/2025 09:02

【關稅戰】外媒關注稀土出口新規：中國進一步擴大對供應鏈控制

　　中國商務部昨（9日）發布兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告，引發外媒熱議。內媒綜合消息，英國《金融時報》指中方新規類似於美國的「外國直接產品規則」(FDPR)出口管制體系，這正是美國用來阻止第三國向中國出口半導體相關產品的規則。美國《華爾街日報》分析，在西方國家努力建立起稀土產業鏈以減少對華依賴之際，中國的最新舉措進一步擴大了對稀土供應鏈的控制。

*稀土出口管控措施有助增強中國影響力*

　　《路透》報道稱，除了兩項關於加強稀土相關物項出口管制的公告外，中國當天還另外宣布了幾項公告，不僅將幾種新的稀土元素和數十件稀土加工設備列入出口管制清單，還涉及超硬材料、鋰電池和人造石墨負極材料等。這些措施對貿易談判來說很重要，將有助於增強中國的影響力。《彭博》評價說，在中美即將再次面對面談判之際，中國展示了其貿易影響力。

　　稀土一直是中美貿易戰的主要引爆點。中國利用對該產業（約佔全球供應的70%）的控制，作為與華盛頓談判的籌碼。稀土礦用途廣泛，對半導體、汽車等高科技產業、軍事領域都至關重要。

　　根據商務部公布的新措施，中方將對含有中國成分的部分境外稀土相關物項以及稀土相關技術實施出口管制。英國《金融時報》稱，這意味著凡是含有中國稀土成分或採用中國稀土開採、冶煉、製磁技術生產的磁體，外國企業出口時都需獲得中國批准。
《經濟通通訊社10日專訊》

