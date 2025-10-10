【大國博弈】彭博：曝光華為芯片秘密的TechInsights遭中國列入黑名單

據《彭博》報道，中國將揭開了華為AI芯片秘密面紗的研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。



根據周四（9日）發布的公告，TechInsights以及一些無人機供應商在內的多家公司將被禁止與中國境內的組織或個人進行有關交易、合作等活動。TechInsights是一家以詳細拆解電子產品、識別其中組件和技術而聞名的加拿大公司，曾率先披露備受矚目的中國硬體產品裏一些未公開的供應商和零組件。



2023年，《彭博》與TechInsights合作的一次調查發現，華為採用了一款可與高通和蘋果等媲美的本土智能手機處理器。上周，該公司披露華為最先進的AI芯片中含有來自台積電、三星電子和SK海力的關鍵零組件。



中國商務部未說明將該公司列入「黑名單」的具體原因，該公司的日本、南韓和歐洲實體及子公司Strategy Analytics均「榜上有名」。在最新一批添加到該實體清單的其他公司裏，總部位於倫敦的貝宜系統(BAE Systems)最為引人注目，它是與歐洲因應俄羅斯入侵烏克蘭而進行防務升級有關的主要企業之一。

《經濟通通訊社10日專訊》