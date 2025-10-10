  • 會員
10/10/2025 14:33

【關稅戰】墨西哥國會據報暫緩審議對華關稅提案

　　據《彭博》援引一位墨西哥國會高層人士透露，墨西哥議員將暫停討論對華關稅提案，延至11月底再議。該提案擬對從中國和其他亞洲國家進口的汽車、鋼鐵等商品徵收最高50%關稅。

　　議員Ricardo Monreal表示，議員們必須謹慎對待該提案，並「非常認真地」進行審議。「我們將暫時擱置此事，」Monreal告訴記者，「我們可以到11月底再處理。」

　　墨西哥總統辛鮑姆的政府上月向國會提交了一項計劃，擬對未與墨西哥簽署貿易協議的國家的逾1400類商品加徵關稅。經濟部長Marcelo Ebrard表示該提案旨在保護國內產業免受不公平競爭。該提案需要得到國會批准，中國、韓國和印度等出口國將受到影響。相關進口稅還將影響汽車零組件、玩具和家具等商品，稅率根據類別從10%到50%不等。

　　這一關稅提案已引起中國不滿，北京對墨西哥發起了貿易壁壘調查。中國商務部重申，墨方單邊加稅舉動一旦落地，即便是在世貿框架內，也會損害包括中國在內的相關貿易夥伴的利益，還會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心。
《經濟通通訊社10日專訊》

