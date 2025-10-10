《中國要聞》海南：實施更大範圍的旅遊免簽入境，外商投資旅遊業限制將鬆

據海南省人大常務委員會官網消息，《海南自由貿易港旅遊條例》已由海南省第七屆人民代表大會常務委員會第二十次會議於2025年9月30日通過，現予公布，自2025年12月1日起施行。



其中提到，按照國家有關規定實施更加開放便利的離島旅客免稅購物政策，打造具有國際影響力的免稅購物目的地；推動郵輪遊艇旅遊開放創新，推動郵輪母港建設和開發國際郵輪路線，發展國際郵輪業務。簡化遊艇入境手續，提升遊艇通關便利化水平；支持高水平建設海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，實施境外患者到海南自由貿易港診療的便利化措施，建設世界一流的國際醫療旅遊目的地；按照國家有關規定實施更大範圍的旅遊免簽入境政策，對符合條件的外國人實施旅遊免簽入境。



此外，《條例》專設「旅遊開放與國際化」一章，圍繞國際旅遊消費中心建設目標，率先在旅遊領域實施一系列高標準開放政策。其中，逐步放寬或者取消外商投資旅遊業的限制，允許符合條件的中外合資旅行社、外商獨資企業從事除台灣地區以外的出境旅遊業務，允許設立中方控股的外商投資文藝表演團體，吸引更多國際資本參與海南旅遊業發展。

《經濟通通訊社10日專訊》