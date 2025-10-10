  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

10/10/2025 15:24

《中國要聞》海南：實施更大範圍的旅遊免簽入境，外商投資旅遊業限制將鬆

　　據海南省人大常務委員會官網消息，《海南自由貿易港旅遊條例》已由海南省第七屆人民代表大會常務委員會第二十次會議於2025年9月30日通過，現予公布，自2025年12月1日起施行。

　　其中提到，按照國家有關規定實施更加開放便利的離島旅客免稅購物政策，打造具有國際影響力的免稅購物目的地；推動郵輪遊艇旅遊開放創新，推動郵輪母港建設和開發國際郵輪路線，發展國際郵輪業務。簡化遊艇入境手續，提升遊艇通關便利化水平；支持高水平建設海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，實施境外患者到海南自由貿易港診療的便利化措施，建設世界一流的國際醫療旅遊目的地；按照國家有關規定實施更大範圍的旅遊免簽入境政策，對符合條件的外國人實施旅遊免簽入境。

　　此外，《條例》專設「旅遊開放與國際化」一章，圍繞國際旅遊消費中心建設目標，率先在旅遊領域實施一系列高標準開放政策。其中，逐步放寬或者取消外商投資旅遊業的限制，允許符合條件的中外合資旅行社、外商獨資企業從事除台灣地區以外的出境旅遊業務，允許設立中方控股的外商投資文藝表演團體，吸引更多國際資本參與海南旅遊業發展。
《經濟通通訊社10日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

拆解修昔底德陷阱，中國如何跨越？

10/10/2025 07:50

大國博弈

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處