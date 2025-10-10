  • 會員
10/10/2025 15:46

【關稅戰】中國對美船舶分階段收取特別港務費，最高每淨噸1120元

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
中國自2025年10月14日起分階段對美國船舶收取特別港務費，最高每淨噸1120元，適用美擁有、運營、懸掛旗或建造的船舶，回應美方2025年對中國船舶加費措施。

事實要點：
▷ 2028年4月17日起每淨噸1120元（最高階段）
▷ 首階段2025年10月14日每淨噸400元
▷ 同一航次多港僅首港收費
▷ 每船年收費不超5航次
▷ 美方2025年4月17日宣布對中國船舶加收港口服務費

　　交通運輸部發布關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告。自2025年10月14日起，對美國的企業、其他組織和個人擁有船舶所有權的船舶；美國的企業、其他組織和個人運營的船舶；美國的企業、其他組織和個人直接或間接持有25%及以上股權(表決權、董事會席位)的企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美國建造的船舶，由船舶掛靠港口所在地海事管理機構負責收取船舶特別港務費。

　　一、對上述船舶，按航次計收船舶特別港務費，分階段實施，具體收取標準如下(不足1淨噸的按1淨噸計)。(一)自2025年10月14日起靠泊中國港口的，按每淨噸400元人民幣計收；(二)自2026年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸640元人民幣計收；(三)自2027年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸880元人民幣計收；(四)自2028年4月17日起靠泊中國港口的，按每淨噸1120元人民幣計收。

　　二、船舶在同一航次掛靠多個中國港口的，僅在首個掛靠港繳納船舶特別港務費，後續的掛靠港不再收取。同一艘船舶，一年內收取船舶特別港務費不超過5個航次。三、交通運輸部將制定具體實施辦法。

　　公告指，2025年4月17日，美國貿易代表辦公室發布關於對中國海事、物流及造船業301調查措施，自2025年10月14日起，將對中國企業擁有或經營的船舶、中國籍船舶及中國造船舶加收港口服務費，嚴重違背了國際貿易相關原則和中美海運協定，對中美間海運貿易造成嚴重破壞。
《經濟通通訊社10日專訊》

