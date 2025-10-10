《Ａ股行情》滬綜指低開0.47%，美暗示反擊中國稀土管控

中美貿易摩擦不斷，中國商務部昨發布對稀土及相關技術出口限制措施，擴大對境外稀土產業鏈的控制，美國總統特朗普暗示或暫停中國貨進口作為回應。隨著北京方面拒絕進口美國大豆，特朗普並放話將在APEC峰會施壓。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.47%，報3915.48點，深成指低開0.67%，創業板低開0.96%。半導體及有色板塊明顯回吐。



此外，美國再將20餘個中方實體、個人及船隻放進涉伊黑名單，稱其為伊朗原油和液化石油氣銷售及運輸提供便利。而中國則將揭開華為芯片秘密的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。



中美元首計劃月底見面之際，兩國互相掣肘、企圖增加己方的談判籌碼。知情人士透露，特朗普政府正考慮對與中國淵源深厚的路由器製造商TP-Link Systems採取重大措施。該公司與中國的關係去年起受到調查，知情人士稱美國政府正在權衡是否發布視TP-Link為國家安全威脅的「初步裁定」。



人民銀行公布，今日進行4090億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有6000億元逆回購到期，即今日淨回籠1910億元。人行本周共進行10210億元逆回購，對沖本周逆回購到期量26633億元，即人行全周收水16423億元。

《經濟通通訊社10日專訊》