AH股新聞

10/10/2025 11:49

《Ａ股行情》滬指半日收跌0.5%，創業板挫3.4%，半導體大幅回吐

　　滬深股市今日陷入調整，滬指半日收跌0.51%，報3913.80點，深成指收低1.85%，創業板指挫3.4%。滬深兩市半日成交16439億元（人民幣．下同），較上個交易日減少713億元或4%。

　　盤面上，半導體大幅回吐，板塊指數上午跌4.7%，近期表現強勢的中芯國際(滬:688981)、華虹公司(滬:688347)、佰維存儲(滬:688525)等芯片產業鏈個股重挫，半日跌幅介乎7.4%-10.5%。多家券商將中芯、佰維存儲等多隻A股股票的融資融券折算率統一調整為零，因觸發了風控閾值。

　　上漲方面，燃氣股逆勢拉升，大眾公用(滬:600635)、聯美控股(滬:600167)紛紛升停。超硬材料概念多數收漲，黃河旋風(滬:600172)封板，四方達(深:300179)升超12%。商務部、海關總署9日公告，決定對人造金剛石微粉、人造金剛石單晶、人造金剛石線鋸、人造金剛石砂輪等相關超硬材料產品實施出口管制。出口經營者出口上述物項應當依照相關規定向國務院商務主管部門申請許可。中美博弈持續，雙方均在月底兩國元首可能的會晤前增加談判籌碼。
《經濟通通訊社10日專訊》

