照顧者 情緒健康
AH股新聞

10/10/2025 11:36

《海納智見－吳信坤》「秋日勝春朝」--四季度港股市場展望

　　年初以來，港股整體表現亮眼，一季度在中國資產重估行情推動下，港股領漲全球權益資產，二季度關稅衝擊後迅速反彈，新消費、創新藥等亮點紛呈，6月中旬至8月底在A股不斷向上突破背景下港股表現偏弱，但9月以來，隨著科技成長強勢表現，港股重拾升勢。

　　我們在之前多篇前期報告中指出下半年港股牛途繼續。站在當前時間節點展望四季度，我們認為在增量資金繼續大舉流入和港股資產結構性優勢驅動下，港股在金秋時節行情或更勝今年一季度，主要指數有望再創新高。

　　上半年港股明顯佔優，6月後表現偏弱，9月以來已經重拾升勢。今年上半年，港股表現優異，漲幅在全球市場中居於前列，恒生指數、恒生科技指數最大漲幅分別達到33%、49%。6月中旬至8月底港股股指階段性表現弱於A股，港股科技板塊跑輸現象更為明顯，這一現象或與港股權重科技稀缺資產表現不佳存在一定關聯。一方面，海內外科技巨頭持續加碼算力資本開支，對算力硬件端提振較大。另一方面阿里、京東和美團在外賣業務加大補貼，科技巨頭盈利增速一致預期持續下修，疊加近期AI應用軟件端的催化相對較少，使得港股權重科技龍頭股表現不佳。進入9月以來，伴隨阿里巴巴、百度等互聯網大廠在AI領域的樂觀情緒發酵，互聯網敘事逐步轉向「AI賦能」，港股指數表現明顯回暖，其中科技板塊彈性更大。

　　當前港股估值其實并不高，科技板塊性價比更加突出。港股自2024年初後已處於牛市氛圍中，今年以來也維持了震盪上行的格局。儘管港股市場前期積累的漲幅已經較為可觀，但目前估值仍不算高。尤其港股科技板塊低估優勢更加明顯，性價比或相對更高。當前港股估值處歷史中位水平，并且略低於A股。截至2025/09/30（下同），萬得全APE（TTM，下同）為22.5倍，處05年以來從低到高78%分位；上證指數PE為16.6倍，處70%分位。而港股恒生指數PE為12.1倍，處63%的分位；恒生科技PE(TTM)為24.6倍，處有數據以來37%分位。行業層面，港股科技等板塊估值吸引力更高。

　　四季度港股有望創年內新高，其中恒生科技最為耀眼，結構上港股科技仍是行情主線。往四季度看，港股科技更加受益當下產業趨勢，美聯儲降息背景下外資回流或超預期，疊加南向資金持續增持，港股四季度有望續創新高，其中恒生科技空間最大。首先，港股互聯網巨頭受益AI敘事發酵，港股資產結構優勢有望凸顯。產業+政策催化下AI產業趨勢加速，港股科技龍頭更加受益於AI產業變革紅利。其次，伴隨美聯儲重啟降息，港股外資力量回流存在超預期可能。目前市場預期10月美聯儲仍將降息25BP。若四季度美聯儲降息持續，流動性環境轉松，中美貿易關係繼續趨穩，外資回流港股趨勢或得到鞏固。最後，南向資金有望繼續流入。展望四季度，機構力量推動下年內南向資金或仍有增量空間，有望推動港股行情繼續向上。若低估科技龍頭股估值修復至成分股估值分位數均值的位置，未來或能推動恒生科技指數上漲約15%左右。結構上，AI驅動下，港股科技仍是行情主線。此外，港股紅利受益於政策強化分紅+低利率，港股新消費、創新藥資產較A股同樣稀缺，下半年或也值得關注。

風險提示：美國通脹壓力加大，美聯儲降息延後；國內AI大規模商業化應用進展緩慢。

《國泰海通海外策略首席分析師　吳信坤》
　
