【數據前瞻】機構：9月新增貸料大增至14.7萬億，社融增量擴至3.32萬億

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行即將公布９月新增信貸、社融等數據。《路透》綜合

逾２０家機構預測中值顯示，信貸動能延續弱修復態勢，預計９月新增人民幣貸款１４７２０億

元（人民幣．下同），較８月的５９００億元大幅增加，但同比下滑逾７％。



同時，增量政府債融資對新增社融的支撐力度減弱，預計９月社會融資規模增量為

３３２２５億元，而８月為２５７００億元，環比增加約三成，同比（３７６３５億元）則減少

近１２％。



中金公司指出，９月以來，票據利率持續上升，或反映信貸投放有所改善，預計新增信貸約

１﹒６萬億元，與去年同期大體持平；由於新增政府債融資低於去年同期，預計９月新增社融為

３﹒５萬億元左右，較去年同期下降，社融增速或進一步下行至８﹒７％左右。



＊Ｍ２增速料降至８﹒５％＊



《路透》預測中值並顯示，９月末廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增速為８﹒５％，８月為

８﹒８％，上年同期則為６﹒８％。



花旗銀行預計，９月狹義貨幣供應量（Ｍ１）增速將保持在６％，Ｍ２增速將放緩至

８﹒５％；Ｍ１回彈的基數效應可能迎來最後一波上揚，但居民部門可能會將更多活期存款轉投

其他金融產品，從而限制Ｍ１增速的上行空間。（ｓｌ）

